國家隊防疫再出招！拚量產「透明口罩」　絕美樣式曝光了

經濟部工業局在臉書貼文指出，戴上口罩是防疫利器，可以保護自己也保護他人。不過，卻也影響靠唇語溝通的聽損者，因此，在收到蒲公英聽語協會的需求後，經濟部工業局找了紡織產業綜合研究所和相關紡織廠，共同嘗試開發具有防霧膜的透明口罩，即使遮住口鼻也能看出表情。
文中也提到，國產透明口罩已於今年7月完成手工打樣，並邀請聽損孩童現場試樣討論，依實際需求量身調整，將盡速量產上市。文末不忘感謝「口罩國家隊」，不只拚口罩產量，也協助弱勢族群，生產符合每個人需求的口罩。畫面中可見，「透明口罩」樣式除了符合人類五官的曲線設計，在口部有防霧膜的透明開口，可以清楚看見唇部表情，就連通話視訊也沒有問題。
據《TVBS新聞網》報導，目前國內約有4千多名聽障生，而聽障人士及相關陪伴者更高達12萬人，經濟部工業局希望未來透明口罩能達到日產5萬片的產量，預計年底能完成半自動生產，明年上半年盡速量產。
此外，目前配合「口罩實名制」政策，民眾依舊可以持健保卡至超商預購口罩，或是至藥局購買口罩，每人14天能買到9片口罩。指揮中心指出，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，要求民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所。而台北市也重啟相關防治措施，即日搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。