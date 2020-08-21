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看到訊息想秒回！女嘆「習慣成病態」　過來人曝3招逆轉

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 11:10:24

▲「秒回訊息」成為不少人的習慣，但生活也因此遭受影響，網友就整理了幾招能改善病態使用通訊軟體習慣的方法。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲「秒回訊息」成為不少人的習慣，但生活也因此遭受影響，網友就整理了幾招能改善病態使用通訊軟體習慣的方法。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
這個人手一隻智慧型手機的時代，社群媒體成為生活的一部分，更養成了使用通訊軟體的習慣，不過使用科技來幫助生活才是開發這些應用程式的初衷，卻有不少人反過頭來被科技「綁架」，漸漸養成對自己無益的習慣。近日就有女網友表示每次收到手機傳來訊息通知就想立刻回覆，常常半夜驚醒回訊，這個話題也引起了眾人討論。

一名女網友深夜在PTT的WomenTalk版發文提到，自己是一個「看到有訊息會馬上回覆的人」，她舉例「不論是半夜不熟的同學要筆記，還是組員問考試範圍」，她都會爬起來回訊息，就算是教授半夜才寄信過來，也會「上緊發條」秒讀後，當天把事情做完，趕在隔天給出結果。而就在發文前明明自己已經睡了，聽到手機震動還是忍不住「直接彈起來開電腦」回應。

▲原PO認為自己秒回訊息的習慣已成病態。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO認為自己秒回訊息的習慣已成病態。（圖／翻攝自PTT）
原PO這樣的行為也讓自己認為「有點怪怪的」，感覺養成了有些病態的習性。但其實也有不少民眾有這樣的傾向，許多網友就紛紛留言「我也會秒回，覺得這樣比較有效率」、「同路人+1，就是覺得事情堆著很煩」，但也有人認為這樣的習慣在職場是一項優點「如果把這個習慣用在工作上，你一定是老闆的愛將」、「在職場上這樣是好事，假如遇到的同事和老闆不差，會得到信任，這樣比較好」。

不過多數人仍認為這樣的習慣對身心健康不好，綜合普遍網友意見，眾人就提出了三大建議，其中就包含了提到原PO下班後可以將手機設定成「勿擾模式」，另外也可以改換一些能利用預覽功能查看訊息的機型「若是重要的訊息才會秒回，不然都先放著」，第三種方法則是在要睡覺休息前，關閉手機的震動與訊息通知，「晚上超過11:00的訊息基本上不回」、「慢慢練習群組或是普通朋友關通知，然後真的需要休息的時間把鬧鐘以外都關掉」。（編輯：楊智傑）

關鍵字

秒回 科技 訊息 病態 已讀

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