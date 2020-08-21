減少行人交通事故　林佳龍祭出7大方針

林佳龍表示，月前請交通部所屬機關共同研議減少交通事故的方案，尤其對於行人安全的保障，更要重視。針對道路設計規範、前瞻基礎建設補助、罰則與執法、宣導等面向進行討論，經過一個月的研商，也向大家說明進度。
林佳龍指出，在路口檢討改善部分，未來4年，交通部將與營建署合作，預計投入8.04億元，以每年改善670個路口為目標，4年改善2680處路口，提升行人安全。另外針對公路路線設計規範的檢討修正，將透過道路斷面設計，讓駕駛人透過路型的改良自動減速，尤其在經過人口密集的社區，提供更多的人行空間。
林佳龍說，在針對道路工程人行空間改善部分，未來要倡議及落實「人本交通」的真締，把行人、腳踏車及高齡輔具如代步車所需要的空間預留，汽車車道寬度配合速限的需求，劃設足夠的寬度就好。此外也會加強路口停讓行人的執法，已正式拜會內政部，將加強宣導並取締違反路口停讓行人的駕駛，主要目的在於落實及宣導以人為本、行人優先的交通文化。
另外，林佳龍表示，教推動提高路口未停讓行人罰則之修法，內容包含提高未停讓行人罰鍰、提高記點、增訂造成死傷者必須吊扣、吊銷駕駛執照。除此之外，也預計提案修法，擴大適用範圍，只要不是禁止行人通行的岔路口，都應停讓行人優先通過。
林佳龍說，也將推動不適任駕駛退場機制，包含延長記點累計期間、加重記點處罰等。而針對高齡者交通事故防制，將鼓勵縣市政府營造高齡友善環境，例如透過經費補助增設人行道及庇護島、普設行人號誌燈與減少行人穿越道長度、落實高齡駕照管理等，保障長者用路安全。