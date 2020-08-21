🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

減少行人交通事故　林佳龍祭出7大方針

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-21 10:54:43

▲林佳龍今（21）日於臉書上發文，提出減少交通事故的7大方針。（圖／NOWnews資料照）
▲林佳龍今（21）日於臉書上發文，提出減少交通事故的7大方針。（圖／NOWnews資料照）
交通部長林佳龍今（21）日於臉書上發文表示，在與交通部機關空同研議後，針對路設計規範、前瞻基礎建設補助、罰則與執法、宣導等面向提出減少交通事故的7大方針，包含公路路線設計修正、道路工程人行空間改善、不適任駕駛退場機制等。

林佳龍表示，月前請交通部所屬機關共同研議減少交通事故的方案，尤其對於行人安全的保障，更要重視。針對道路設計規範、前瞻基礎建設補助、罰則與執法、宣導等面向進行討論，經過一個月的研商，也向大家說明進度。

林佳龍指出，在路口檢討改善部分，未來4年，交通部將與營建署合作，預計投入8.04億元，以每年改善670個路口為目標，4年改善2680處路口，提升行人安全。另外針對公路路線設計規範的檢討修正，將透過道路斷面設計，讓駕駛人透過路型的改良自動減速，尤其在經過人口密集的社區，提供更多的人行空間。

林佳龍說，在針對道路工程人行空間改善部分，未來要倡議及落實「人本交通」的真締，把行人、腳踏車及高齡輔具如代步車所需要的空間預留，汽車車道寬度配合速限的需求，劃設足夠的寬度就好。此外也會加強路口停讓行人的執法，已正式拜會內政部，將加強宣導並取締違反路口停讓行人的駕駛，主要目的在於落實及宣導以人為本、行人優先的交通文化。

另外，林佳龍表示，教推動提高路口未停讓行人罰則之修法，內容包含提高未停讓行人罰鍰、提高記點、增訂造成死傷者必須吊扣、吊銷駕駛執照。除此之外，也預計提案修法，擴大適用範圍，只要不是禁止行人通行的岔路口，都應停讓行人優先通過。

林佳龍說，也將推動不適任駕駛退場機制，包含延長記點累計期間、加重記點處罰等。而針對高齡者交通事故防制，將鼓勵縣市政府營造高齡友善環境，例如透過經費補助增設人行道及庇護島、普設行人號誌燈與減少行人穿越道長度、落實高齡駕照管理等，保障長者用路安全。

關鍵字

人本交通 林佳龍 行人交通事故 不適任駕駛 行人安全

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽