影／葉彥伯上火線　哽咽說真心挺阿中部長

政風調查彰化縣衛生局風暴持續擴大，衛生局長葉彥伯今（21）日首度上火線公開回應，強調他百分百力挺陳時中的立場，話說到激動處忍不住哽咽、眼眶泛紅；葉彥伯表示，今年2月3月白牌司機發生的時候，中央與地方在一條心的團結下，有效守住武漢疫情，希望大家不要忘掉這段回憶。

▲葉彥伯指出，我們跟阿中部長常常都有做電話聯繫，昨天部長也有講，我也有在事情發生的時候打電話跟部長說明。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）

彰化縣衛生局的「精準篩檢」執行4個月，揪出一名武漢肺炎無症狀感染少年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因此出動政風調查，引發中央、地方對嗆的軒然大波，近日再遭府院黨追擊，網路上砲聲隆隆，飽受內外壓力的葉彥伯今天親上火線述說感想，一度語帶哽咽，談到白牌司機案發生時，中央地方一條心防疫，如今的紛擾，「當初的中央地方防疫一條心，希望大家不要忘掉這段回憶」。

葉彥伯說明，台灣篩檢學會的地址就是一個通訊地址，學會有時會有些內政部的公文要寄過來，那就是一個通訊地址要提供給內政部收發公文用；自己已經強調過，實際上所有的採檢通報都是依照中央規定的社區監測通報採檢的規定來做，中央有建置系統，所以每筆資料，我們由協助就醫到醫院去做採檢之後，醫院都要做通報、採檢、登錄的程序，所以每筆資料都看得到，也都查得到，所有這些調查和檢查都是自願的，並不是強迫的，都有自願的程序在做。

▲政風調查彰化縣衛生局風暴持續擴大，衛生局長葉彥伯由新聞處長李俊德陪同，首度上火線公開回應。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）

葉彥伯表示，精準的篩檢其實意思就是說，你的檢驗都能抓到你要抓到這些可能的傳染者，所以實際上我們講精準篩檢是包括三個部分，居家檢疫的個案，有症狀沒症狀我們來做採檢，這只是其中一部分，另外還包括社區肺炎的個案怎麼樣讓他們都能全部做採檢，這邊跟指揮官、還有跟指揮中心當初跟張上淳召集人所講的意見都是一樣的。

葉彥伯也指出，我們另外還有請醫院裡急診部門，只有要上呼吸道感染或是發燒也能加強這方面的定點監測，這幾個部分加起來就是精準篩檢的意思，所以其實它涵括了可能會出現新冠肺炎的許多管道，希望能夠透過這些精準篩檢早點發現個案，早點遏止傳染源。

葉彥伯提到，我們跟阿中部長常常都有做電話聯繫，昨天部長也有講，我也有在事情發生的時候打電話跟部長說明，我們平常這些聯繫的管道其實都很暢通；我想其實大家都有共識，就是總統跟副總統、行政院長講的，防疫是要一條心，我們也很自豪台灣在國際上防疫真的做得很好，「我個人也是百分之百挺阿中部長」，彰化縣長王惠美表示，她很不捨，葉局長是非常好的專業幕僚，她力挺葉局長的專業，我想中央地方一條心，我們一起來努力，彰化加油，台灣加油。