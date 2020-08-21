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因應新冠疫情　澎國際風箏節「虛擬放飛」展創意

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-08-21 14:39:31

▲澎湖國際風箏節因應新冠肺炎疫情，想出「授權租借」、價購國際特色風箏「代放」方式，商請國內風箏手「虛擬放飛」辦理國際賽事。（圖／記者張塵攝，2020.08.21）
▲澎湖國際風箏節因應新冠肺炎疫情，想出「授權租借」、價購國際特色風箏「代放」方式，商請國內風箏手「虛擬放飛」辦理國際賽事。（圖／記者張塵攝，2020.08.21）

今年受到新冠肺炎疫情影響，許多國際競賽團隊無法來台灣參加，2020澎湖國際風箏節的主辦單位因此想出「授權租借」、價購國際特色風箏「代放」，商請國內風箏手「虛擬放飛」，目前有法國、紐西蘭、德國、英國、芬蘭、美國、印尼等七國八位風箏原創設計師同意授權展示，活動訂於109年9月7日至13日於湖西鄉龍門村後灣沙灘登場，屆時將有13隊、百餘人放飛手參加，歡迎大家來澎湖感受風的魅力。

▲澎湖縣長賴峰偉說，世界上最棒的休閒風場有加勒比海、西班牙與澎湖3個地方，澎湖一定要善用澎湖風，推廣相關的運動賽事在此舉辦。（圖／記者張塵攝，2020.08.21）
▲澎湖縣長賴峰偉說，世界上最棒的休閒風場有加勒比海、西班牙與澎湖3個地方，澎湖一定要善用澎湖風，推廣相關的運動賽事在此舉辦。（圖／記者張塵攝，2020.08.21）
澎湖縣長賴峰偉引用滕王閣序裡「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」，說澎湖的風箏，搭配藍天、碧海、沙灘共一色，畫面是多麼的美麗，因此澎湖要善用澎湖風這個老天恩賜的資源，世界上最棒的休閒風場有加勒比海、西班牙與澎湖3個地方，如果善加利用將可成為國際級的的資源。

▲比賽場地選在湖西鄉龍門村後灣沙灘，該處地勢平坦廣闊，視野寬暢無阻，秋季的風速穏定，景觀色彩亮麗，是國際少有的風箏放飛場域。（圖／郭偉民提供）
▲比賽場地選在湖西鄉龍門村後灣沙灘，該處地勢平坦廣闊，視野寬暢無阻，秋季的風速穏定，景觀色彩亮麗，是國際少有的風箏放飛場域。（圖／郭偉民提供）
澎湖縣政府旅遊處表示，首屆澎湖國際風箏節的風箏表演活動訂於9月7日至13日，地點選在湖西鄉龍門村後灣沙灘，該處地勢平坦廣闊，視野寬暢無阻，秋季的風速穏定，景觀色彩亮麗，是國際少有的風箏放飛場域，不但具有強烈視覺吸引力，也存在國際競爭力，而湖西鄉也是澎湖人文重鎮，近年更因賴峰偉縣長積極推廣淨灘，而龍門村洪瑞達村長響應政策，成為許多遊客戲水的秘境，選在此處辦理風箏活動期望營造海天一色的天然景緻。

▲出席貴賓最後一同放飛以澎湖縣花天人菊設計製作的主題風箏，宣傳澎湖「菊島」意象。（圖／記者張塵攝，2020.08.21）
▲出席貴賓最後一同放飛以澎湖縣花天人菊設計製作的主題風箏，宣傳澎湖「菊島」意象。（圖／記者張塵攝，2020.08.21）
記者會中出席貴賓最後一同放飛以澎湖縣花天人菊設計製作的主題風箏，宣傳澎湖「菊島」意象由於秋冬季澎湖漸受東北季風影響，導致觀光產業低靡，賴峰偉認為「風」可以作為澎湖觀光推動的助力之一，因此借助「風」元素打造第一屆澎湖國際風箏節，內容包含主題風箏放飛啟動、特技風箏花式芭蕾表演、單線造型軟體中大型風箏表演，還有壯觀的長串及風動裝置藝術展示、海洋廢棄物「寶特瓶」及「塑膠購物袋」風動藝術及風箏創作展示，並安排民眾互動體驗DIY風箏製作，目前DIY風箏製作全面開放線上報名。

關鍵字

新冠疫情 龍門沙灘 虛擬放飛 澎湖國際風箏節 賴峰偉

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