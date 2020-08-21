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口罩好貴！男曝「蚵仔麵線店」也開賣　網推：價格超合理

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 15:08:19update2020-08-21 15:09:42

▲網友在臉書社團分享有蚵仔麵線店家賣口罩，貼文引起熱議。（左圖／翻攝自臉書社團《口罩現貨資訊，台灣製造MIT口罩交流，口罩公社》／右圖／讀者提供）
▲網友在臉書社團分享有蚵仔麵線店家賣口罩，貼文引起熱議。（左圖／翻攝自臉書社團《口罩現貨資訊，台灣製造MIT口罩交流，口罩公社》／右圖／讀者提供）
雖然日前新冠肺炎（COVID-19）疫情在台灣逐漸趨緩，我國口罩管制禁令也早已解除，民眾可到各大通路自由買賣口罩，但是因近日國內境外移入及疑似本土感染的案例層出不窮，也再度掀起「搶口罩」熱潮，對此，有名男網友分享，自己到蚵仔麵線店消費，竟看到一大片口罩櫥窗，貼文一出，引起網友熱議。

該名男網友在臉書社團《口罩現貨資訊／台灣製造MIT口罩交流／口罩公社》發文，他表示是悲哀還是欣喜，連賣「蚵仔麵線」的店家，也有賣口罩，文末他也以三個字「貴慘慘？」收尾，意思可能是指說店家賣得貴，又或是現今市面上的口罩非常貴，而他也透露，這家店位在台北市。

▲網友在臉書社團《口罩現貨資訊／台灣製造MIT口罩交流／口罩公社》發文。（圖／翻攝自《口罩現貨資訊／台灣製造MIT口罩交流／口罩公社》）
▲網友在臉書社團《口罩現貨資訊／台灣製造MIT口罩交流／口罩公社》發文。（圖／翻攝自《口罩現貨資訊／台灣製造MIT口罩交流／口罩公社》）
貼文一出，也引起網友熱議，有網友馬上留言說道曾在這買過「我有買過這家的口罩，價格跟其它家比算還好，在買之前我也問過他們，是有出示藥商販售執照，據了解，是有取得國家團隊生醫的商品，對外評價算不錯」、「我也都是在這買的不用到處搶價格也合理」、「我覺得口罩使用起來，品質還不錯」。

▲男網友PO出在台北市某家蚵仔麵線店的口罩櫥窗，引起網友熱議。（圖／翻攝自《口罩現貨資訊／台灣製造MIT口罩交流／口罩公社》）
▲男網友PO出在台北市某家蚵仔麵線店的口罩櫥窗，引起網友熱議。（圖／翻攝自《口罩現貨資訊／台灣製造MIT口罩交流／口罩公社》）
也有網友表示「多角化經營」、「他只是希望你進來消費時別忘記口罩啦！」、「是裝飾嗎」、「我覺得是店家有買到的炫耀櫥櫃」、「變櫥窗精品了，厲害」。

不過目前配合「口罩實名制」政策，民眾依然還是可以持健保卡至超商預購口罩，或是到藥局直接購買，每人14天能買到9片口罩。中央疫情指揮中心也要求民眾出入「8大場所」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所。台北市也重啟相關防治措施，搭乘捷運需全程配戴口罩，若任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

合理 口罩 價格 疫情 蚵仔麵線 新冠肺炎

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