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花千元買早餐券！熟客見「倒閉」心急　見老闆神回秒臉綠

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 16:24:54

▲一位女網友向每天報到的早餐店購買了「早餐券」，沒想到突然發現早餐店倒閉了，連忙向老闆傳訊息求救。（合成圖／左圖翻攝自《Pixabay》；右圖翻攝自臉書《爆廢公社》）
▲一位女網友向每天報到的早餐店購買了「早餐券」，沒想到突然發現早餐店倒閉了，連忙向老闆傳訊息求救。（合成圖／左圖翻攝自《Pixabay》；右圖翻攝自臉書《爆廢公社》）
早餐是一天活力的來源，不論傳統早餐店或是連鎖早午餐，都是不少民眾喜歡挑選早餐的地方，也是生活中固定習慣的存在。但是如果每天吃的早餐店，卻突然倒閉了該怎麼辦？一位女網友在找下一間早餐店之前，更擔心的是先前她在這家早餐店所購買的上千元「早餐券」，現在店倒閉了，她只好急忙向老闆求救，對話過程卻意外引起眾人討論。

這位女網友在臉書社團《爆廢公社》中發文，提到自己每天都會固定吃同一間早餐店，只要當天店家沒有休息，原PO都不會「變心」買別家早餐，也因此決定配合活動跟早餐店老闆買了幾千塊的「早餐券」，沒想到這家早餐店卻突然倒閉了，讓她不禁急忙的向老闆傳訊，想詢問這些早餐券該怎麼辦才好。

原PO在8月10日一得知店家倒閉後，就連忙私訊老闆表示自己還有1350元的早餐券還沒用完，經過一個禮拜的催促後老闆卻不知為何，總是沒有出面回覆訊息。直到後來原PO才收到老闆的一句「不知道欸」，這時原PO就質疑「你不是說要退錢嗎」，沒想到過了40分鐘後，早餐店老闆才無奈的傳來一句「我已經跑路了，沒有辦法退錢」，讓她哭笑不得。

▲一位女網友向每天報到的早餐店購買了「早餐店」，沒想到突然發現早餐店倒閉了。（合成圖／左圖翻攝自《Pixabay》；右圖翻攝自臉書《爆廢公社》）
▲原PO看完老闆的訊息也無奈表示不會硬討回來了。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）
這則與「最誠實老闆」的對話紀錄曝光後，不少網友也跟著原PO哭笑不得，紛紛留言表示「只能當跑路贊助商了」、「老闆很誠實笑死」、「老闆去深造，等他深造完畢賺大錢，會想到你這個貴人的！」、「肯面對事實，誠實回答，應該沒爛到那去」，不過也有網友抖出暗黑真相，留言解釋「很多店家要倒之前，都會瘋狂收會員跟賣券，然後就倒了」、「這本來就是賣券的目的只之一」，也提醒「通常賣劵都要有銀行信託才有保障履約」。（編輯：楊智傑）

關鍵字

倒閉 老闆 早餐券 跑路 早餐

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