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疫情催生「報復性嬰兒潮」？專家揭真實數據：性致缺缺

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 18:00:43

▲新冠肺炎疫情打亂全球民眾生活，圖為東京街頭街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠肺炎疫情打亂全球民眾生活，圖為東京街頭街景。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情仍看不到結束的一天，截至最新統計，全球已有超過2266萬人確診、死亡人數超過79.3萬人。疫情深刻改變大眾生活，之前曾有人預言，由於大家為了保持社交距離、減少外出，或許會因此催生出一波「疫情嬰兒潮」。不過美國知名社會心理學家萊米勒（Justin J. Lehmiller）表示，根據他的調查發現，事實上疫情帶來的真正影響是，民眾從事性行為的頻率降低了。

萊米勒長年關注社會大眾的性行為趨勢，是美國知名的性學專家。他日前在個人部落格發文表示，按照過去經驗，每年的夏季是民眾進行性行為的高峰期，但是今年受到疫情影響，民眾行為模式已經發生改變。

萊米勒指出，根據「墨爾本性健康中心」（Melbourne Sexual Health Centre）的研究，大眾在夏季往往比較「性致勃勃」，具體原因為何不清楚，或許是夏天的氣溫較炎熱、或許是夏天各國的假期都比較多，總之，過往夏季是民眾進行性行為的高峰期。

▲美國的新冠肺炎疫情持續延燒，專家警告恐迎來最糟糕的秋天，並形容新冠病毒是美國百年來遭遇的最嚴重公衛危機。圖為近日排隊接受檢測的美國民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國的新冠肺炎疫情持續延燒，專家警告恐迎來最糟糕的秋天。圖為近日排隊接受檢測的美國民眾。（圖／美聯社／達志影像）
但是今年不同，受到新冠肺炎疫情影響，萊米勒透露根據他與「金賽性與生殖研究中心」（Kinsey Institute）的合作調查發現，過去有49％的受訪者每週會至少發生一次性行為，但在今年疫情高峰期、美國嚴格執行居家隔離令的期間，這數字降低到39％。而到了5月下旬之後，即便各州開始重啟社會活動，但每週至少發生一次性行為的受訪者比例卻持續降低到36％。

萊米勒強調，這只是眾多證據的其中之一，事實上很多跡象都顯示，民眾在疫情期間，雖然更常待在家裡，但卻是性致缺缺。萊米勒認為，疫情的不確定性帶來的焦慮與壓力，抑制了大眾的性慾。即使在家中無所事事，大家還是提不起勁做那檔事。（編輯：倪浩軒）

關鍵字

嬰兒潮 疫情 性行為 居家隔離 新冠肺炎

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