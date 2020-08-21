疫情催生「報復性嬰兒潮」？專家揭真實數據：性致缺缺

萊米勒長年關注社會大眾的性行為趨勢，是美國知名的性學專家。他日前在個人部落格發文表示，按照過去經驗，每年的夏季是民眾進行性行為的高峰期，但是今年受到疫情影響，民眾行為模式已經發生改變。
萊米勒指出，根據「墨爾本性健康中心」（Melbourne Sexual Health Centre）的研究，大眾在夏季往往比較「性致勃勃」，具體原因為何不清楚，或許是夏天的氣溫較炎熱、或許是夏天各國的假期都比較多，總之，過往夏季是民眾進行性行為的高峰期。
但是今年不同，受到新冠肺炎疫情影響，萊米勒透露根據他與「金賽性與生殖研究中心」（Kinsey Institute）的合作調查發現，過去有49％的受訪者每週會至少發生一次性行為，但在今年疫情高峰期、美國嚴格執行居家隔離令的期間，這數字降低到39％。而到了5月下旬之後，即便各州開始重啟社會活動，但每週至少發生一次性行為的受訪者比例卻持續降低到36％。
萊米勒強調，這只是眾多證據的其中之一，事實上很多跡象都顯示，民眾在疫情期間，雖然更常待在家裡，但卻是性致缺缺。萊米勒認為，疫情的不確定性帶來的焦慮與壓力，抑制了大眾的性慾。即使在家中無所事事，大家還是提不起勁做那檔事。（編輯：倪浩軒）