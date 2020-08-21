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集郵迷別錯過！新「故宮玉器」郵票1套4枚樣式曝光

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-21 19:36:17

▲中華郵政公司推出新款故宮玉器郵票，一套4枚，面值8元、9元、17元及22元。（圖／中華郵政提供）
▲中華郵政公司推出新款故宮玉器郵票，一套4枚，面值8元、9元、17元及22元。（圖／中華郵政提供）
新「故宮玉器」郵票出爐！中華郵政公司繼2019年發行的「故宮玉器」系列郵票後，今年續以故宮博物院典藏玉器為題材，訂於26日推出一套4枚的4款郵票，郵票面值分別為8元、9元、17元及22元。

中華郵政表示，為宣揚中華文化之美，今年續以國立故宮博物院典藏之紅山文化玉鳥、良渚文化 神人獸面玉飾、龍山－齊家文化玉琮及商 凸緣玉璧等玉器為題材，訂於109年8月26日發行「故宮玉器郵票」1套4枚。

第一款「紅山文化玉鳥」面值8元，選用蘊藏山川精氣的玉料來製作玉鳥，並以隱而不顯的線紋來刻劃身形，以彰顯凡人難以測度的神性；第二款「良渚文化神人獸面玉飾」面值9元，因良渚文化玉器和宗教信仰密切相關，題材多為合體的神人和獸面。獸面有一對明顯大眼，獸嘴大張，上下伸出銳利獠牙。獸面最上方有一尖角，象徵神人頭冠的尖頂，良渚文化常用簡化的尖頂來代表神人整體。

第三款「龍山－齊家文化」面值17元，琮內圓外方，象徵天與地，為龍山－齊家文化宗教重器。比例優美，說明一絲不苟的製作態度；樸素肅穆，反映參與宗教活動時的恭謹內心；第四款「商凸緣玉璧」面值22元，質稍暗，為商代常見玉料。中孔甚小，璧面卻薄而寬，璧面上有一圈一圈細微同心圓，形制特殊而精緻，為宗教禮儀重器所具有的特徵，並非日常穿戴佩飾。

另外，為配合郵票發行，中華郵政也特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於8月24日發售；此外還製作預銷首日戳低值封、套票封及預銷原圖明信片於郵票發行當日供售訂購。

關鍵字

郵局 郵票 玉器 故宮 中華郵政

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