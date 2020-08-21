綠營要葉彥伯應停職接受調查　藍營力挺葉彥伯

民進黨彰化縣黨部主委邱建富說，要葉彥伯停職接受調查，是縣黨部執行長柯金德個人意見，不代表黨部立場；柯金德也說，要葉彥伯停職是他個人意見，後來認為，責任應該是縣長王惠美，為避免失焦，才將原來的聲明撤文；邱建富要求葉彥伯應停職接受調查也引來黨籍議員並不認同，反批「涉及桃色風波者更應停職」接受司法調查。
彰化縣衛生局採檢未出現新冠肺炎症狀的居家檢疫少年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，葉彥伯今（21）日受訪，針對採檢爭議逐一回答覆釋疑，沒想到民進黨彰化縣黨部卻發出聲明，「公開要求衛生處（局才對）長葉彥伯停職接受調查、停職接受調查、停職接受調查；唯有如此才能釐清事實真相」。
綠營女議員賴清美打臉，她說，身為黨員為何沒有收到通知？並敬佩葉彥伯局長長期對台灣防疫的貢獻，以及積極防堵新冠疫情的努力和辛苦，呼籲中央和地方防疫要一條心，目前防疫當前，葉彥伯防疫專業、比王惠美縣長的職務還重要，不宜停職。
國民黨彰化縣議會黨團也緊急發表，防疫無罪、超前有理，葉局長何罪之有？為何要停職？指出，第一線防疫人員辛勤為縣民健康保關並揪出無症狀確診者，國人感謝都來不及，竟然還有人要停職接受調查，這不但是白白布染到黑，根本就是顛倒是非！
藍營議員劉淑芳說，防疫不分顏色，健康無關藍綠，彰化縣政府的防疫作為有何不妥，為縣民健康把關有何錯誤，為什麼要他停職？今年4月阿中部長不也是強調說明，可以自行開車或騎機車前往醫院採檢？有關國人返台後在居家檢疫14天期間，彰化縣衛生局在徵得當事人同意後做篩檢的政策，相關的數據並可提供全台縣市做為參考。
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