綠營要葉彥伯應停職接受調查　藍營力挺葉彥伯

彰化縣衛生局檢出新冠肺炎無症狀病例，被陳時中部長下令「政風調查」，惹出中央打壓風暴，防疫變成政治口水戰，民進黨彰化縣黨部今（21）日要求衛生局長葉彥伯應停職接受調查，而國民黨彰化縣議會黨團力挺葉彥伯，強調「防疫無罪，超前有理，葉局長何罪之有？」

民進黨彰化縣黨部主委邱建富說，要葉彥伯停職接受調查，是縣黨部執行長柯金德個人意見，不代表黨部立場；柯金德也說，要葉彥伯停職是他個人意見，後來認為，責任應該是縣長王惠美，為避免失焦，才將原來的聲明撤文；邱建富要求葉彥伯應停職接受調查也引來黨籍議員並不認同，反批「涉及桃色風波者更應停職」接受司法調查。

彰化縣衛生局採檢未出現新冠肺炎症狀的居家檢疫少年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，葉彥伯今（21）日受訪，針對採檢爭議逐一回答覆釋疑，沒想到民進黨彰化縣黨部卻發出聲明，「公開要求衛生處（局才對）長葉彥伯停職接受調查、停職接受調查、停職接受調查；唯有如此才能釐清事實真相」。

▲國民黨彰化縣議會黨團力挺葉彥伯，縣議員劉淑芳貼文為葉彥伯加油。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）

綠營女議員賴清美打臉，她說，身為黨員為何沒有收到通知？並敬佩葉彥伯局長長期對台灣防疫的貢獻，以及積極防堵新冠疫情的努力和辛苦，呼籲中央和地方防疫要一條心，目前防疫當前，葉彥伯防疫專業、比王惠美縣長的職務還重要，不宜停職。

國民黨彰化縣議會黨團也緊急發表，防疫無罪、超前有理，葉局長何罪之有？為何要停職？指出，第一線防疫人員辛勤為縣民健康保關並揪出無症狀確診者，國人感謝都來不及，竟然還有人要停職接受調查，這不但是白白布染到黑，根本就是顛倒是非！

▲國民黨籍縣議員曹嘉豪在臉書貼文批民進黨彰化縣黨部要求衛生局長葉彥伯應停職接受調查，是玩弄政治。（圖／曹嘉豪臉書）

藍營議員劉淑芳說，防疫不分顏色，健康無關藍綠，彰化縣政府的防疫作為有何不妥，為縣民健康把關有何錯誤，為什麼要他停職？今年4月阿中部長不也是強調說明，可以自行開車或騎機車前往醫院採檢？有關國人返台後在居家檢疫14天期間，彰化縣衛生局在徵得當事人同意後做篩檢的政策，相關的數據並可提供全台縣市做為參考。