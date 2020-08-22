提彰化篩檢葉彥伯哽咽！他「狂列9點」：把台人當白癡耍

范世平劈頭大罵「看到葉彥伯的眼淚，讓我感到更憤怒」，接著洋洋灑灑列出9點，內容提到葉彥伯說這些回國後，在隔離期間去醫院做核酸篩檢的縣民「都是自願的」，不禁疑惑「當衛生局一天好幾次『規勸』你去醫院篩檢，講的冠冕堂皇，說是避免感染他人，一般人基於公德心與對政府的信任，加上衛生局只花360元就能享有7000元的自費篩檢，當然願意配合前往。
而彰化縣衛生局用各種道德、威脅與利誘的方式要縣民前往醫院篩檢，然後說是民眾自願，根本是欺負縣民的善良與資訊不對稱，認為這種偽善與辯解更令人憤怒，事後葉彥伯竟然還掉眼淚想獲得社會同情，痛批「實在可惡」。葉彥伯稱居家隔離的縣民由家人載往醫院篩檢，完全符合中央防疫指揮中心的規定，范世平強調「這已經是公然的睜眼說瞎話，如果這樣幹嘛大家回國時家人不能來機場載？這是把台灣人當白癡在耍嗎？」
范世平同時也質疑「是誰給葉彥伯底氣，與中央不同調，當初是誰決定要進行篩檢？為何衛生局的上下員工都要卯起來聯繫居家隔離者來篩檢？」甚至認為篩選何不等居家隔離結束後再進行，不需如此著急；至於院方在篩檢上未經醫師門診就以健保支出，恐有詐領健保費之嫌，最後表示「彰化縣衛生局是否直接授意，則有行政與法律責任」。（編輯：賴詠璿）
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