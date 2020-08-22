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提彰化篩檢葉彥伯哽咽！他「狂列9點」：把台人當白癡耍

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-22 09:34:21

▲政風調查風暴延燒，衛生局長葉彥伯首度上火線公開回應，強調他百分百力挺陳時中的立場，話說到激動處忍不住哽咽、眼眶泛紅。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
▲政風調查風暴延燒，衛生局長葉彥伯首度上火線公開回應，強調他百分百力挺陳時中的立場，話說到激動處忍不住哽咽、眼眶泛紅。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）
近日彰化衛生局因疑讓居家檢疫者出門進行篩檢，過程可能造成防疫漏洞，事件鬧得沸沸揚揚。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風單位展開調查；而衛生局長葉彥伯這幾日飽受各方輿論壓力，昨（21）日面對媒體語帶哽咽表示「彰化就是比中央做得多一點，如果可以從頭來，我還是會做！」不過，台師大政研所教授范世平昨晚在臉書痛批「看到葉彥伯的眼淚，讓我感到更憤怒」，並列出9點直問「這是把台灣人當白癡在耍嗎？」

范世平劈頭大罵「看到葉彥伯的眼淚，讓我感到更憤怒」，接著洋洋灑灑列出9點，內容提到葉彥伯說這些回國後，在隔離期間去醫院做核酸篩檢的縣民「都是自願的」，不禁疑惑「當衛生局一天好幾次『規勸』你去醫院篩檢，講的冠冕堂皇，說是避免感染他人，一般人基於公德心與對政府的信任，加上衛生局只花360元就能享有7000元的自費篩檢，當然願意配合前往。

▲衛福部長陳時中接受電台訪問親自解釋政風處調查彰化縣衛生局的源由。（圖／記者葉政勳攝
▲政風調查風暴延燒，衛福部長陳時中接受電台訪問親自解釋政風處調查彰化縣衛生局的源由。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.20）
而彰化縣衛生局用各種道德、威脅與利誘的方式要縣民前往醫院篩檢，然後說是民眾自願，根本是欺負縣民的善良與資訊不對稱，認為這種偽善與辯解更令人憤怒，事後葉彥伯竟然還掉眼淚想獲得社會同情，痛批「實在可惡」。葉彥伯稱居家隔離的縣民由家人載往醫院篩檢，完全符合中央防疫指揮中心的規定，范世平強調「這已經是公然的睜眼說瞎話，如果這樣幹嘛大家回國時家人不能來機場載？這是把台灣人當白癡在耍嗎？」

范世平同時也質疑「是誰給葉彥伯底氣，與中央不同調，當初是誰決定要進行篩檢？為何衛生局的上下員工都要卯起來聯繫居家隔離者來篩檢？」甚至認為篩選何不等居家隔離結束後再進行，不需如此著急；至於院方在篩檢上未經醫師門診就以健保支出，恐有詐領健保費之嫌，最後表示「彰化縣衛生局是否直接授意，則有行政與法律責任」。（編輯：賴詠璿）

▲台師大政研所教授范世平昨晚在臉書痛批「看到葉彥伯的眼淚，讓我感到更憤怒」，並列出9點直問「這是把台灣人當白癡在耍嗎？」（圖／翻攝自范世平臉書）
▲台師大政研所教授范世平昨晚在臉書痛批「看到葉彥伯的眼淚，讓我感到更憤怒」，並列出9點直問「這是把台灣人當白癡在耍嗎？」（圖／翻攝自范世平臉書）
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彰化 葉彥伯 范世平 新冠肺炎 篩檢

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