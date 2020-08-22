為何不普篩？陳時中拿手板解釋「風險增高」可能

對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，入境全面普篩將會花費很大的成本，還可能有大量偽陽性的人，將會把醫療量能都佔滿，這些大量篩檢完偽陽性而住院的人，會造成很大的醫療量能負荷，讓國內防疫崩潰。
陳時中提到，目前居家檢疫大約有25萬人左右，如果這些入境的人，依照國外盛行率中位數大概0.2％來估算，25萬人乘上0.2%，實際有可能確診的大約500人，以檢測試劑敏感度大概90%～95%，大約會篩出450個陽性個案，以及50個偽陰性，而這些偽陰性個案可能會警覺心下降。
陳時中也提到，檢驗陰性者居家檢疫，陽性者全數收治負壓隔離病房，按照誤差估算，可能會有12475名偽陽性。這樣大量的人都到醫院去，將會超過極限值，會把醫療量能都用光，偽陽性的人會大量進入醫院，人多傳播風險就增高。
陳時中強調，依照人數推估，我們可能會多花8億多篩檢，但是得到的是讓醫療步入風險，因偽為陰性的民眾，自己跟家人的警覺性會變低，變成惡性循環，也造成社區傳播風險增高。
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