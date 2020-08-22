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為何不普篩？陳時中拿手板解釋「風險增高」可能

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-22 14:49:06update2020-08-22 15:54:46

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，反對全面入境普篩。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.20）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，反對全面入境普篩。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.20）
彰化縣政府衛生局打先鋒，對無症狀居家檢疫者執行篩檢，但因為沒有提前上報指揮中心引發爭議，對此，國民黨前副秘書長張雅屏痛批「裝睡的政府叫不醒」，呼籲由國民黨執政14縣市，要來實施聯合普篩。

對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，入境全面普篩將會花費很大的成本，還可能有大量偽陽性的人，將會把醫療量能都佔滿，這些大量篩檢完偽陽性而住院的人，會造成很大的醫療量能負荷，讓國內防疫崩潰。

陳時中提到，目前居家檢疫大約有25萬人左右，如果這些入境的人，依照國外盛行率中位數大概0.2％來估算，25萬人乘上0.2%，實際有可能確診的大約500人，以檢測試劑敏感度大概90%～95%，大約會篩出450個陽性個案，以及50個偽陰性，而這些偽陰性個案可能會警覺心下降。

陳時中也提到，檢驗陰性者居家檢疫，陽性者全數收治負壓隔離病房，按照誤差估算，可能會有12475名偽陽性。這樣大量的人都到醫院去，將會超過極限值，會把醫療量能都用光，偽陽性的人會大量進入醫院，人多傳播風險就增高。

陳時中強調，依照人數推估，我們可能會多花8億多篩檢，但是得到的是讓醫療步入風險，因偽為陰性的民眾，自己跟家人的警覺性會變低，變成惡性循環，也造成社區傳播風險增高。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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彰化 指揮中心 葉彥伯 普篩 陳時中

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