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快訊／巴威颱風來勢洶洶！北市府：大稻埕煙火秀延期辦理

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-22 16:31:11

▲因應巴威颱風發布海上警報，台北市「 2020 大稻埕情人節」在考量民眾安全後，決議延期辦理。（圖／台北市觀傳局）
▲因應巴威颱風發布海上警報，台北市「 2020 大稻埕情人節」在考量民眾安全後，決議延期辦理。（圖／台北市觀傳局）
中央氣象局今（22）日上午發布巴威颱風海上警報，新北淡水漁人碼頭煙火秀因此喊卡，而同樣在今晚間施放的大稻埕的煙火秀，在經過台北市政府考量民眾安全後，確定將「2020大稻埕情人節」的舞台活動及煙火施放均延期辦理。

台北市「 2020 大稻埕情人節」活動原訂於今日晚間在大稻埕延平河濱公園舉辦，重頭戲「愛你愛你」煙火秀也將於晚上20時20分開始施放，時間長達 480 秒，周邊街區店家也紛紛響應活動，推出情人節套餐、情人節花禮體驗等超值方案，不過因應巴威颱風海警發布，台北市政府依照「專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法」第7條規定，並參考台大天氣團隊預估晚間大同區空曠地區最大陣風可達5級風，考量民眾安全，今晚間舉行的「2020大稻埕情人節」的舞台活動及煙火施放均延期辦理，後續將另行公告活動舉辦時間。

關鍵字

颱風 巴威颱風 煙火秀 七夕 大稻埕

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