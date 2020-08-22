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巴威颱風暴風圈擴大！外圍環流影響全台　各地雨勢未歇

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-22 18:17:47update2020-08-22 18:20:16

▲氣象局今（22）日傍晚舉行巴威颱風警報記者會，颱風從現在到深夜仍相當靠近台灣地區，提醒民眾仍需多加留意。（圖／擷取自氣象局直播）
▲氣象局今（22）日傍晚舉行巴威颱風警報記者會，颱風從現在到深夜仍相當靠近台灣地區，提醒民眾仍需多加留意。（圖／擷取自氣象局直播）
今年第8號輕度颱風「巴威」持續增強中，氣象局於今（22）日傍晚記者會上表示，中心強度增強至每秒20公尺，7級風暴風半徑也增強到80公里，中心位在宜蘭東方180公里的海面上，從現在到深夜仍相當靠近台灣地區，因此針對東半部及北部海面仍發布海上警報。

氣象局技正伍婉華表示，目前北部、東半部海面及南部海面浪高約2到3米左右，另外北部、東半部包括綠島及蘭嶼、恆春的陸地及沿海的空曠地區可能會有8到10級強陣風及長浪現象，再次提醒今天如果要從事海面上活動及作業要特別小心。

而今日中午過後氣象局針對全台多個縣市發布豪、大雨特報，因颱風的東側對流雲系發展旺盛，嘉義以南地區、台東地區、南投跟台中有出現短時的大雨，其中南投和屏東有出現短時的豪雨，而南投、屏東、台南在今日下午有發生最大的時雨量大約80毫米左右的降雨，巴威颱風仍持續影響瞬間的短時強降雨。

氣象局預估，明天在颱風漸漸離開後，外圍環流還是會影響全台整體天氣，明日天氣仍然不穩定，西半部地區整天會斷斷續續下短暫陣雨或雷雨、東半部地區雨勢可能會較今日緩和；今天晚上到明天清晨主要雨區落在北部地區、西部地區和南部地區、明天清晨早上8點到下午2點因對流雲系的發展，雨區增加，南部地區可能會出現局部性的大雨，其他各地地區的降雨情況，氣象局也會視整個環境變化也向大家做最新說明。

氣象局提醒，雖然巴威颱風是輕度颱風，且預計會在明日離開，但仍然有颱風系統影響台灣整體天氣情況，因此天氣上的變化仍要請民眾多多留意，至於海上警報，將不排除在今晚解除。

關鍵字

颱風 巴威颱風 豪雨 氣象局 海上警報

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