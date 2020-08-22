葉彥伯：彰化篩檢已全面暫停、靜待政風調查

葉彥伯指出，原本彰化縣衛生局針對無症狀的居家檢疫者所作的篩檢，衛生局在接到衛福部疾病管制署的公文後已經喊停，面對政風調查，他就是靜待調查結果出爐。
葉彥伯表示，中央跟地方防疫的目標一致，就是要把防疫作好，但每個地方都會遇到不同的困難以及不同的思考，他們會全力向中央反映問題，大家一起把防疫作好。
至於有民眾表示曾接受過篩檢，又被抽血驗抗體，葉彥伯強調，兩者受測的對象完全不同，不會有人被篩檢後又被抽血驗抗體，如果有民眾曾接受篩檢又被抽血，可能是先前在調查比利時工程師的疫情時，因為無法確認案例接觸到病毒的時間，才會有民眾同時被篩檢又被抽血。
葉彥伯說，指揮官陳時中今日表示「防疫做的對，多做沒問題、但若有問題，多做會有大問題，醫療、航空都會崩潰」，對此他很謝謝部長的鼓勵與提醒，認同防疫工作需要整合，最重要的中央地方防疫一條心，未來跟中央也會持續保持更好的溝通，他也再次強調「盡其所能做對的事情」讓事情更好。
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