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葉彥伯：彰化篩檢已全面暫停、靜待政風調查

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-22 21:15:55update2020-08-22 21:23:28

▲彰化縣衛生局長葉彥伯表示，在接到疾管署公文後精準篩檢「已經喊停」，目前就是靜待調查結果出爐，謝謝部長的鼓勵與提醒。（圖／NOWnews資料照，記者陳雅芳攝）
▲彰化縣衛生局長葉彥伯表示，在接到疾管署公文後精準篩檢「已經喊停」，目前就是靜待調查結果出爐，謝謝部長的鼓勵與提醒。（圖／NOWnews資料照，記者陳雅芳攝）
彰化縣衛生局主動採檢無症狀居家檢疫者，與中央流行疫情指揮中心不同調爭議延燒，衛福部長陳時中日前也下令政風單位進行調查，彰化縣衛生局長葉彥伯今（22）日下午表示，在接到疾管署公文後精準篩檢「已經喊停」，目前就是靜待調查結果出爐，謝謝部長的鼓勵與提醒。

葉彥伯指出，原本彰化縣衛生局針對無症狀的居家檢疫者所作的篩檢，衛生局在接到衛福部疾病管制署的公文後已經喊停，面對政風調查，他就是靜待調查結果出爐。

葉彥伯表示，中央跟地方防疫的目標一致，就是要把防疫作好，但每個地方都會遇到不同的困難以及不同的思考，他們會全力向中央反映問題，大家一起把防疫作好。

至於有民眾表示曾接受過篩檢，又被抽血驗抗體，葉彥伯強調，兩者受測的對象完全不同，不會有人被篩檢後又被抽血驗抗體，如果有民眾曾接受篩檢又被抽血，可能是先前在調查比利時工程師的疫情時，因為無法確認案例接觸到病毒的時間，才會有民眾同時被篩檢又被抽血。

葉彥伯說，指揮官陳時中今日表示「防疫做的對，多做沒問題、但若有問題，多做會有大問題，醫療、航空都會崩潰」，對此他很謝謝部長的鼓勵與提醒，認同防疫工作需要整合，最重要的中央地方防疫一條心，未來跟中央也會持續保持更好的溝通，他也再次強調「盡其所能做對的事情」讓事情更好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

精準篩檢 葉彥伯 彰化縣衛生局 普篩 新冠肺炎

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