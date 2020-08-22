巴威颱風北移遠離　氣象局：晚間23時30分解除海警

氣象局技正伍婉華表示，巴威颱風暴風圈目前影響北部及東北部海面，中心位置在北緯25.3度，東經123.6度，即在台北的東方約210公里的海面上，以每小時10公里速度，向北北東轉東北進行，強度持續增強，暴風也有擴大的趨勢。
不過因巴威颱風持續往東北方移動，現在也正在遠離台灣，若颱風未來行徑方向無特殊變化，氣象局預估將在今天晚間23時30分解除颱風海上警報，而外圍環流仍會持續影響台灣，帶來不穩定的天氣型態。
伍婉華提到，目前北部海面仍有3米浪高，東部則降為2米，基隆北海岸及東半部海岸有長浪的發生，其他海面稍微減少，另外北部、東半部及恆春半島空曠地區還有8到10級的強陣風。
在天氣部分，伍婉華說，因為颱風外圍環流一波波的移進，造成各地天氣不穩定，今天清晨到上午各地陸續都有明顯的降雨，嘉義以南、台東地區、南投及台東地區有短時大雨；南投、屏東出現短時豪雨，今天累積雨量最多為屏東縣有超過200毫米降雨量，宜蘭花蓮也有顯著的降雨。
明天開始，因為颱風逐漸遠離，但整個大氣的環境仍不穩定，西半部整天仍有短暫陣雨或雷雨，東半部也會有短暫陣雨，不過降雨型態會較為趨緩，另外也需要特別注意與對流雲系的發展，一旦天氣發生狀況，氣象局會隨時發布最新訊息提醒民眾多留意。