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「新冠823砲戰」研討會登場　莊人祥：盼各界點到為止

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-23 10:36:52

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（23）日出席「新型冠狀病毒檢測研討會」。（示意圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（23）日出席「新型冠狀病毒檢測研討會」。（示意圖／指揮中心提供）
被稱為「武肺823砲戰」的「新型冠狀病毒檢測研討會」，今（23）日於台大醫學院舉行。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥於現場致詞表示，有人認為這場是研討會是「823砲戰」，但他還是希望各界點到為止，也期待大家能在討論過程中，對目前與未來政策與提出解法。

該研討會台灣微生物學會、台灣臨床病理暨檢驗醫學會和台灣長期照顧感染預防暨控制學會等單位舉辦，會中除了代表指揮中心的莊人祥參加，也有曾參與彰化縣血清抗體研究的台大公衛教授詹長權、陳秀熙等人到場，是近期彰化普篩爭議後，正反兩派首度正面交火，因此廣受輿論關注。

莊人祥在會中開場致詞表示，新冠肺炎疫情自去年12月底從中國大陸武漢爆發以來，至今已造成2300萬人感染、超過80萬人死亡；在台灣截至目前，則有487例確診，其中7人死亡。

莊人祥指出，從這次疫情可看出，新冠病毒的傳染力高，而且非常難纏，已造成各國社會、經濟、醫療以及民生的重大影響；在疫情剛開始時，指揮中心知道檢驗傳染病是阻絕病毒的最要手段之一，因此立即展開相關部屬，第一時間也研發核酸檢測（PCR）方式，並建立演驗流程與網路，同時間也積極擴充檢驗量能。

莊人祥說，截至目前為止，全台包含離島在內，已有65家醫療機構具有病毒檢驗能力，目前單日檢驗量已可達7400件，且還持續在擴充、優化當中，也有很多醫療中心已經導入自動化大型檢驗器，希望在這段時間定下檢驗量能的基礎，以因應未來可能面對的大流行。

莊人祥說道，今日與會的演講者都是重量級人物，討論的題目也相當重要，因此研討會還被媒體稱為823砲戰；不過，希望今日各界都能點到為止，針對政策提出解方，最後也對檢驗國家隊至上最高敬意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

中央流行疫情指揮中心 檢驗 新冠疫情 新型冠狀病毒 台大醫學院 莊人祥 指揮中心 新冠肺炎 武漢肺炎

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