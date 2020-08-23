「新冠823砲戰」研討會登場　莊人祥：盼各界點到為止

該研討會台灣微生物學會、台灣臨床病理暨檢驗醫學會和台灣長期照顧感染預防暨控制學會等單位舉辦，會中除了代表指揮中心的莊人祥參加，也有曾參與彰化縣血清抗體研究的台大公衛教授詹長權、陳秀熙等人到場，是近期彰化普篩爭議後，正反兩派首度正面交火，因此廣受輿論關注。
莊人祥在會中開場致詞表示，新冠肺炎疫情自去年12月底從中國大陸武漢爆發以來，至今已造成2300萬人感染、超過80萬人死亡；在台灣截至目前，則有487例確診，其中7人死亡。
莊人祥指出，從這次疫情可看出，新冠病毒的傳染力高，而且非常難纏，已造成各國社會、經濟、醫療以及民生的重大影響；在疫情剛開始時，指揮中心知道檢驗傳染病是阻絕病毒的最要手段之一，因此立即展開相關部屬，第一時間也研發核酸檢測（PCR）方式，並建立演驗流程與網路，同時間也積極擴充檢驗量能。
莊人祥說，截至目前為止，全台包含離島在內，已有65家醫療機構具有病毒檢驗能力，目前單日檢驗量已可達7400件，且還持續在擴充、優化當中，也有很多醫療中心已經導入自動化大型檢驗器，希望在這段時間定下檢驗量能的基礎，以因應未來可能面對的大流行。
莊人祥說道，今日與會的演講者都是重量級人物，討論的題目也相當重要，因此研討會還被媒體稱為823砲戰；不過，希望今日各界都能點到為止，針對政策提出解方，最後也對檢驗國家隊至上最高敬意。
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