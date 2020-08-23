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月薪僅「5萬」真的很少？網友全有感：覺得厭世不夠用

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-23 14:35:59

▲有網友在PTT表示，月薪只有5萬真的很少很少，不少網友都有感，直呼「覺得厭世」。（圖／翻攝 Pixabay ）
▲有網友在PTT表示，月薪只有5萬真的很少很少，不少網友都有感，直呼「覺得厭世」。（圖／翻攝 Pixabay ）

台灣北中南發展各有千秋，各地薪水也不盡相同，而能領有「高薪」想必是許多人所嚮往的。近日就有網友在PTT以「月薪只有5萬真的很少很少」為題發文，掀起眾人討論，不少鄉民都感同身受，直呼「覺得厭世」、「真的不夠用...」

原PO在PTT女孩板表示，看到有人月薪10萬都不夠用，感受良多，他並提到，自己月薪5萬元，生活費加房租就用掉一半，1個月只能存2萬元，想想都30歲了，還無車無房，一個月2萬要買車、買房不知還要多久？這讓他不禁直呼「真的覺得很慢很慢，傷心難過」。

▲網友在PTT討論月薪5萬真的很少嗎。（圖／翻攝自PTT）
▲網友在PTT討論月薪5萬真的很少嗎。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友都有感，紛紛留言「真的很少」、「真的，在台北工作真的不太夠，我也是另外兼差才過得去」、「5萬一個人花夠了，不過想成家還是做夢吧！」「我也五萬差不多，覺得厭世」、「五萬台北只是夠用，只能存一點」、「兩萬上繳房東真的很慘」、「慘啊！薪水真的好少，即便比你多，我都覺得很少」。

不過也有人直言「有一半以上的人不到五萬欸」、「30歲就拿五萬，請讓我稱讚你，加油！代表你現在也是主管」、「30歲就5萬，猛猛der」、「30這樣還不差吧，努力學投資或開發副業賺更多」、「在南部五萬不錯」、「要學投資理財，5萬月薪算很不錯了吧！」（編輯：許苡晴）

關鍵字

高薪 月薪 薪水 厭世 5萬

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