普篩兩派交火！陳秀熙提入境篩檢　李秉穎以冰島為例反駁

該研討會台灣微生物學會、台灣臨床病理暨檢驗醫學會和台灣長期照顧感染預防暨控制學會等單位舉辦，會中除了代表指揮中心立場的指揮中心發言人莊人祥、李秉穎參加外，也有曾參與彰化縣血清抗體研究的台大公衛教授詹長權、陳秀熙等人到場，是近期彰化普篩爭議後，正反兩派首度正面交火，因此廣受輿論關注。
研討會進行至後半場時，普篩正反兩派進行論述。其中，代表正方的陳秀熙指出，篩檢的重點就是要如何找到不明感染者，而入境篩檢僅是針對高風險族群，並不會影響低風險、中低風險群，因此不會改變原有政策。
陳秀熙表示，現在全球正在大流行，利用傳染病模式去做血清抗體篩檢，能夠了解過去感染情形與群體免疫力如何，從中以科學證明哪些是低感染國家；此外，血清抗體篩檢也可幫助疫苗研發，並了解輕、重症患者的抗體反應，實質上幫助防疫，因此有其重要性。
代表反方立場的李秉穎以冰島為例稱，冰島人口36萬人，也僅有1成左右民眾做普篩；而冰島就是在封鎖疫情很好之後，實施入境普篩並放寬邊境檢疫政策，接著流行曲線馬上上升；由此可證，疫情穩定的地區其實並不需要做普篩，反而是要注意入境防疫。
李秉穎認為，全民核酸普篩的成本高昂，在沒有本土案例的情況下，普篩的效益可能為零，且普篩還會有偽陽性問題，容易造成全民恐慌，尤其如果有體免疫疾病患者，這族群本來就會不斷製造非特異性抗體，就會產生偽陽性狀況。
李秉穎表示，英國近期曾將2011至2018年的血清樣本拿來檢驗，不可能出現新冠病毒的樣本竟還能驗出病毒抗體，這顯示抗體檢測有偽陽性的機率有多大。
正反立場進行良性論述後，台大公衛學院教授詹長權會後也提到，冰島近期就有檢討作法，進行第二次篩檢，所以台灣也應該尊重他國研究成果，不該自己下評論；公共衛生的研究就是資料走到哪裡就去解釋，而不是只看報紙在做討論。