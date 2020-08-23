偏僻工地小蜜蜂狂遭開單！眾驚爆「暗黑內幕」：牽扯太多

原PO日前在臉書《爆怨公社》訴苦，「我們是在工地外面賣東西的小蜜蜂，無奈這幾天都有人打電話報警，說我們違規擺攤，可是這裡是一個空地，也沒有影響到任何人，況且也得到工地經理的允許，直到某次詢問警察，『我們要怎麼樣才會不被開單？』，才得知要到市政府申請合格擺攤」。
原PO隨後也立刻打給市政府詢問，卻得到「30攤以上才能申請相關什麼...」的含糊答案，他仍迫切尋求幫忙，希望市府能給「小蜜蜂們」存活的辦法，對方也答應會和上司討論有沒有折衷的辦法。
原PO也無奈補充，「因為現在這個擺攤的工程地點非常偏僻沒有便利商店，天氣那麼熱大家不喝飲料喝水怎麼活啊？個班要提心吊膽怕警察來，每天環境我們都有在整理，還特地花了錢請子母車載垃圾，到底有什麼辦法，別叫我們收一收不要做」。
整個過程曝光立刻掀起眾多網友討論，更有祥同遭遇的過來人點出暗黑內幕，「同行檢舉的吧」、「如果你們只是一般老百姓，還是退坑吧，背後利益牽扯太多」、「應該是生意太好了，別人眼紅，工地常發生攤位之爭，只是很少有人爆料」、「簡單來說，工地是塊大餅，妳擋到福利社財路了」、「通常都是其他小蜜蜂看插不進去在弄的」、「擋人財路！你可以看之後是誰在那邊賣的，整天盯在那邊檢舉他也爽」。（編輯：潘毅）