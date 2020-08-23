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「作伙來基桃」　林右昌與鄭文燦攜手推廣「安心旅遊」

記者陳志仁/基隆報導
calendar_today2020-08-23 21:41:12

▲基隆市長林右昌今(23)日邀桃園市長鄭文燦率領桃園市府團隊，來到和平島公園欣賞山海美景。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今(23)日邀桃園市長鄭文燦率領桃園市府團隊，來到和平島公園欣賞山海美景。（圖／基隆市政府提供）
迎接後疫情時代，基隆市與桃園市共推安心旅遊，基隆市長林右昌今(23)日邀桃園市長鄭文燦率領桃園市府團隊，來到和平島公園欣賞山海美景；2人更以基隆嶼為背景合力比出愛心手勢，提前祝賀七夕情人節，也象徵「同心協力」之意，呼籲大家「作伙來基桃」。

2位市長今日在基隆市政府觀光及城市行銷處的安排下，首先在和平島公園的雷達站咖啡樓頂平台，飽覽從野柳岬、基隆嶼到鼻頭角的無敵海景，同時互贈禮品特產；隨後，林右昌又陪著鄭文燦沿著公園的環山步道，一路走到公園的天使向海步道、遊客中心，欣賞宛如上天親手雕刻傑作的奇特地質景觀。

鄭文燦說，為了振興疫後的經濟，他與林右昌想到大溪和平老街vs.基隆和平島，雙雙旅遊來加成，基隆和平島有歷史有文化，認為台灣人一生都應該要來走一趟，可以北眺海洋，是台灣歷史的重要起點，又有豐富的生態，確實是國旅的新亮點，還有基隆廟口小吃、港區旅遊、正在進行的中元祭等。

鄭文燦表示，大溪和平老街是河港，與基隆的海港有異曲同工之妙，基隆最近推動郵輪跳島旅遊掀起熱潮，桃園機場也正在推動「類出國」，都是在國旅期間的促銷，希望桃園與基隆攜手合作，一起帶動兩地的旅遊；他也認為基隆有很好的條件，這幾年來更是有很大變化，從港區到市區都完全不一樣了。

林右昌指出，防疫期間的安心旅遊需要發揮創意，他與鄭文燦把基隆和平島跟大溪和平老街景點串接起來，鼓勵基隆市民到桃園旅遊，最近就有15批里鄰長參訪活動，都選擇到大溪和平老街去；他自己是就讀景觀系跟城鄉所，過去就對古蹟跟老街情有獨鍾，能夠到大溪老街走走看看，領略人文風情，是國旅觀光旅遊的最佳選擇。

關鍵字

桃園市長鄭文燦 後疫情時代 和平島 基隆市長林右昌 安心旅遊

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