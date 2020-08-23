「作伙來基桃」　林右昌與鄭文燦攜手推廣「安心旅遊」

2位市長今日在基隆市政府觀光及城市行銷處的安排下，首先在和平島公園的雷達站咖啡樓頂平台，飽覽從野柳岬、基隆嶼到鼻頭角的無敵海景，同時互贈禮品特產；隨後，林右昌又陪著鄭文燦沿著公園的環山步道，一路走到公園的天使向海步道、遊客中心，欣賞宛如上天親手雕刻傑作的奇特地質景觀。
鄭文燦說，為了振興疫後的經濟，他與林右昌想到大溪和平老街vs.基隆和平島，雙雙旅遊來加成，基隆和平島有歷史有文化，認為台灣人一生都應該要來走一趟，可以北眺海洋，是台灣歷史的重要起點，又有豐富的生態，確實是國旅的新亮點，還有基隆廟口小吃、港區旅遊、正在進行的中元祭等。
鄭文燦表示，大溪和平老街是河港，與基隆的海港有異曲同工之妙，基隆最近推動郵輪跳島旅遊掀起熱潮，桃園機場也正在推動「類出國」，都是在國旅期間的促銷，希望桃園與基隆攜手合作，一起帶動兩地的旅遊；他也認為基隆有很好的條件，這幾年來更是有很大變化，從港區到市區都完全不一樣了。
林右昌指出，防疫期間的安心旅遊需要發揮創意，他與鄭文燦把基隆和平島跟大溪和平老街景點串接起來，鼓勵基隆市民到桃園旅遊，最近就有15批里鄰長參訪活動，都選擇到大溪和平老街去；他自己是就讀景觀系跟城鄉所，過去就對古蹟跟老街情有獨鍾，能夠到大溪老街走走看看，領略人文風情，是國旅觀光旅遊的最佳選擇。