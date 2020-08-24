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女喝湯嗆到咳不停！男友竟做「1舉動」　全場嘆：超心寒

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 10:37:02

▲有網友分享女性友人喝湯嗆到咳不停，結果其男友只回應一句話，連抬頭看她一次都沒有，讓她非常受傷。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有網友分享女性友人喝湯嗆到咳不停，結果其男友只回應一句話，連抬頭看她一次都沒有，讓她非常受傷。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
有些情侶常會因為一些雞毛蒜皮的小事而起爭執，對此，也有名網友分享，女性友人某天和男友一起去吃飯，倆人都是邊吃飯邊滑手機，豈料喝湯時女生嗆到咳不停，結果男方竟只平淡問一句「你還好嗎」，連抬一次頭看女方都沒有，讓她相當受傷。

該名網友在PTT以「真的是反應過度嗎？」為題，表示女性友人某天和她男友去吃飯，倆人都是邊吃飯邊滑手機，女生喝湯時不慎嗆到咳不停，在這過程中，男方也只有平淡地問一句「你還好嗎」，女生希望男友可以幫忙拍一下背，但咳到無法說話只能盯著對方看，這才發現男友只顧滑手機，連抬頭看她一次都沒有。

▲網友以「真的是反應過度嗎？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「真的是反應過度嗎？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
原PO也提到，女生少說咳了2分鐘，連隔壁桌都看她好幾眼，但唯獨男友連看都沒看，在女生稍微緩和下來時，和男友表示很受傷，感覺對方都不擔心她，只顧玩手機，但男友則憤怒反駁女生「反應過度」，接著生氣不理人。

也因為男友非常生氣，讓女生開始懷疑是否自己真的反應過度，但原PO和她說，如果這件事發生在自己身上，還是會很擔心地盯著另一半看，原PO也提到，雖然他不認識女生的男友，但也不清楚「這種事情算嚴重到需要分手嗎」？

貼文一出，引起網友熱議，多數網友皆認為「在自己面前咳到很嚴重，還可以漠視，連對朋友都不會這樣吧，這種要繼續交往就自己選的囉」、「會心寒耶」、「惱羞成怒這一點，比關心方式不如女生所期待還要更嚴重」、「其實就是『他不在乎』啦，一般朋友就另當別論，今天是女友嗆到欸，隨時遞個面紙什麼的，就兩個人的親密程度，觀察不出有多難受嗎？」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

反應 過度 感情 爭吵 男女 吃飯

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