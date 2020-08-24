女喝湯嗆到咳不停！男友竟做「1舉動」　全場嘆：超心寒

該名網友在PTT以「真的是反應過度嗎？」為題，表示女性友人某天和她男友去吃飯，倆人都是邊吃飯邊滑手機，女生喝湯時不慎嗆到咳不停，在這過程中，男方也只有平淡地問一句「你還好嗎」，女生希望男友可以幫忙拍一下背，但咳到無法說話只能盯著對方看，這才發現男友只顧滑手機，連抬頭看她一次都沒有。
原PO也提到，女生少說咳了2分鐘，連隔壁桌都看她好幾眼，但唯獨男友連看都沒看，在女生稍微緩和下來時，和男友表示很受傷，感覺對方都不擔心她，只顧玩手機，但男友則憤怒反駁女生「反應過度」，接著生氣不理人。
也因為男友非常生氣，讓女生開始懷疑是否自己真的反應過度，但原PO和她說，如果這件事發生在自己身上，還是會很擔心地盯著另一半看，原PO也提到，雖然他不認識女生的男友，但也不清楚「這種事情算嚴重到需要分手嗎」？
貼文一出，引起網友熱議，多數網友皆認為「在自己面前咳到很嚴重，還可以漠視，連對朋友都不會這樣吧，這種要繼續交往就自己選的囉」、「會心寒耶」、「惱羞成怒這一點，比關心方式不如女生所期待還要更嚴重」、「其實就是『他不在乎』啦，一般朋友就另當別論，今天是女友嗆到欸，隨時遞個面紙什麼的，就兩個人的親密程度，觀察不出有多難受嗎？」。（編輯：郭佩蓉）