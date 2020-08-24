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商機逾5千萬！小資族也能住五星飯店　AVEC教你爽玩國旅

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-24 12:11:07

▲社團法人中華職訓教育創新發展學會（ AVEC ）於全台各大星級飯店舉行振興國旅培訓課程，目前已為飯店創造約 5,400 萬元營收。（圖／記者李春台攝）
▲社團法人中華職訓教育創新發展學會（ AVEC ）於全台各大星級飯店舉行振興國旅培訓課程，目前已為飯店創造約 5,400 萬元營收。（圖／記者李春台攝）
台灣國旅大爆發，但看在都會型飯店的眼裡，卻是「看得到吃不到」，仍要面臨相當大的營運壓力，因此社團法人中華職訓教育創新發展學會（AVEC）於全台各大星級飯店舉行「振興國旅培訓課程」，整合飯店的優惠專案供民眾選擇，反應熱烈，還將另針對旅社業者進行教育訓練，幫助業者度過難關。

都會型飯店過去高度依賴國際觀光客，即使現在旅客紛紛將旅遊計畫轉向國內，但都是選擇到郊區旅遊為主。都會型飯店業者私下表示，雖然現在拚命推出各種促銷方案吸客，但只有假日稍微有人潮，平日住房率仍相當低迷，面臨相當大的營運壓力。

根據觀光局 6 月飯店營運統計資料，台北地區平均住房率僅有19.75%，桃⽵苗地區更只有18.37%  ，反觀花蓮地區卻高達72.84%，台中地區及風景區也有超過5成，差距甚大。

AVEC理事長薛煒立表示，北北桃等都會型飯店過去主要依賴國際旅客，在國境限制的情況之下，旅客無法來台，這些飯店業者都經營得相當辛苦，因此AVEC透過培訓課程，整合飯店的優惠專案，讓民眾可以快速找到適合的飯店住宿，藉此創造商機。

薛煒立說明，自3月起陸續在台北喜來登大飯店、台北六福萬怡飯店，林口亞昕福朋喜來登飯店以及桃園喜來登飯店等，舉辦振興國旅培訓課程，目前已創造近14,000個room nights銷售，帶來約5,400萬元營收。

因此，他們乘勝追擊，9月11日將於台北喜來登大飯店舉辦培訓課程，目前已有超過500人報名，參加民眾若當天有住宿需求，AVEC也會與飯店協議優惠價格，並可使用安心旅遊補助折抵1,000元住宿費，為此活動當天也為飯店創造約200個room nights業績。

此外，AVEC也將針對旅社業者進行教育訓練。薛煒立指出，透過整合不同的觀光資源，協助旅行社規畫出完整的旅遊行程，除了帶動地方觀光發展，也能幫助業者度過難關，目前約有20多家旅行社業者報名參加。

關鍵字

AVEC 優惠 喜來登 國旅 社團法人中華職訓教育創新發展學會

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