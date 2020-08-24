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男一早到公司被資遣！網反曝「神經歷」感嘆：人生真奇妙

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 12:09:17

▲男網友以「早上到公司收到資遣通知怎麼辦」為題，在PTT上發文，也有另一名網友分享自己的親身經歷。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲男網友以「早上到公司收到資遣通知怎麼辦」為題，在PTT上發文，也有另一名網友分享自己的親身經歷。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
2020一整年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，讓許多人都找不到工作，甚至也有不少人被裁員，對此，也有男網友表示因為疫情影響，公司資金週轉困難要裁撤三分之一的員工，雖然會有資遣費用，但心情很難調適，也有網友回應自己光是一年內就被資遣三次，也感嘆「人生有時候就是很奇妙」。

該名男網友在PTT提到公司因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，資金週轉困難要裁撤三分之一的員工，他從退伍後就到該公司，結果卻突然被裁員，雖然會有資遣費，但心情不知該如何調適，對此也有一名網友回應，自己在多年前曾在一年內被資遣高達3次。

▲男網友以「早上到公司收到資遣通知怎麼辦」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲男網友以「早上到公司收到資遣通知怎麼辦」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
而第一次是因為公司倒閉，全體被資遣；第二次則是應徵會計被調到業務，公司又說業務沒進展，不符合期待，又被資遣；第三次一樣是應徵會計，後來身兼財務，但財務這塊有點弱，又被公司說不符合財務要求，再度被資遣，就這樣不順了一年。

▲另一名網友則回應，自己曾在一年內被資遣高達3次。（圖／翻攝自PTT）
▲另一名網友則回應，自己曾在一年內被資遣高達3次。（圖／翻攝自PTT）
他也表示，當時沉澱後的結論有兩種，一是「回台北」，二是「在台中開事務所」，後來選擇二，也給自己設下停損點，假如年底沒辦法穩定就要回台北找月薪30K的工作，一開始跑了一堆業務，得失心非常重，到該年10月才只有3間客戶，原本已經開始上求職網改履歷了，「但人生有時候就是很奇妙，或許天無絕人之路」。

在年底突然暴增10個客戶，也在隔年1月達到當初設好的月薪目標，之後也靠著客戶的口碑介紹，目前年收已回到在台北工作的水準，而工時僅為在台北的三分之一，他也祝福曾被資遣的網友們「可以找到人生的目標走過人生的低潮」，他也提到「只能說『山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村』」。

貼文一出，引起網友熱議，「推，辛苦了」、「厲害，佩服」、「恭喜囉，能在家鄉工作陪伴家人很幸福的」、「是的，有時候，人生就是這麼奇妙」、「哇，也是因為你自己能堅持下去啦，哈」、「恭喜穩定了！」、「找到自己想過的人生真的很重要」、「努力和福氣是你應得的」、「水啦，每個選擇都是你最好的選擇」。

事實上，根據《勞動基準法》第17條規定，雇主依前條終止勞動契約者，應依規定發給勞工資遣費：在同一雇主之事業單位繼續工作，每滿一年發給相當於一個月平均工資之資遣費；依前款計算之剩餘月數，或工作未滿一年者，以比例計給之。未滿一個月者以一個月計。前項所定資遣費，雇主應於終止勞動契約三十日內發給。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

資遣 裁員 工作 疫情 新冠肺炎

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