男一早到公司被資遣！網反曝「神經歷」感嘆：人生真奇妙

該名男網友在PTT提到公司因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，資金週轉困難要裁撤三分之一的員工，他從退伍後就到該公司，結果卻突然被裁員，雖然會有資遣費，但心情不知該如何調適，對此也有一名網友回應，自己在多年前曾在一年內被資遣高達3次。
而第一次是因為公司倒閉，全體被資遣；第二次則是應徵會計被調到業務，公司又說業務沒進展，不符合期待，又被資遣；第三次一樣是應徵會計，後來身兼財務，但財務這塊有點弱，又被公司說不符合財務要求，再度被資遣，就這樣不順了一年。
他也表示，當時沉澱後的結論有兩種，一是「回台北」，二是「在台中開事務所」，後來選擇二，也給自己設下停損點，假如年底沒辦法穩定就要回台北找月薪30K的工作，一開始跑了一堆業務，得失心非常重，到該年10月才只有3間客戶，原本已經開始上求職網改履歷了，「但人生有時候就是很奇妙，或許天無絕人之路」。
在年底突然暴增10個客戶，也在隔年1月達到當初設好的月薪目標，之後也靠著客戶的口碑介紹，目前年收已回到在台北工作的水準，而工時僅為在台北的三分之一，他也祝福曾被資遣的網友們「可以找到人生的目標走過人生的低潮」，他也提到「只能說『山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村』」。
貼文一出，引起網友熱議，「推，辛苦了」、「厲害，佩服」、「恭喜囉，能在家鄉工作陪伴家人很幸福的」、「是的，有時候，人生就是這麼奇妙」、「哇，也是因為你自己能堅持下去啦，哈」、「恭喜穩定了！」、「找到自己想過的人生真的很重要」、「努力和福氣是你應得的」、「水啦，每個選擇都是你最好的選擇」。
事實上，根據《勞動基準法》第17條規定，雇主依前條終止勞動契約者，應依規定發給勞工資遣費：在同一雇主之事業單位繼續工作，每滿一年發給相當於一個月平均工資之資遣費；依前款計算之剩餘月數，或工作未滿一年者，以比例計給之。未滿一個月者以一個月計。前項所定資遣費，雇主應於終止勞動契約三十日內發給。（編輯：郭佩蓉）
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