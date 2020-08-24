台南開出首張未戴口罩罰單　黃偉哲輕忽防疫遭裁罰

台南市公告自8月17日起，8大類指定場所或參與活動強制配戴口罩，台南市長黃偉哲還特別強調，疫情尚未趨緩，應落實戴口罩，結果23日上午黃偉哲出席活動竟未全程戴口罩，遭家長強烈質疑；對此，台南市衛生局擬調查後，最快今（24）日開出台南第一張罰單，黃偉哲表示，會盡快繳清罰款。

台南市衛生局表示，目前就收到的相關資料進行調查，經查屬實，將依傳染病防治法相關規定裁罰；黃偉哲說，「台南市政府率先開出第一張罰單，裁罰對象就是我，昨天參加志工活動，應要求短暫拿下口罩，為了避免灰色地帶，為了避免取締困難，為了避免有人趁機鑽漏洞，還是需從嚴處理，就是從我開始。」

黃偉哲指出，從今以後，凡是在室內就是要戴口罩，總之，市長都被處分了，以後就沒有什麼空間，沒有什麼特權，也沒有包庇的情形。

▲黃偉哲與該校校長被拍到未戴口罩。（圖／民眾提供）

黃偉哲昨天上午出席

疫情尚未趨緩，為了防疫，應落實戴口罩、保持安全社交距離、勤洗手，這是市長自己講的，然後自己帶頭違反規定？」。

家長指出，學校通知單上標註「特別注意，依台南市政府宣導，凡是在室內場所，人員必須配戴口罩，並保持社交安全距離，當日活動，請家長與小朋友依照上述規定」，黃偉哲與孩童近距離擊掌，竟沒有戴口罩，有家長怒斥，「市長四處跑行程，不擔心將病毒傳給小孩子嗎？」。

對此，南市府新聞處竟回應，「因為每場的場地狀況不一樣，活動單位及市長可能都有經過考量後決定」，家長傻眼，這是「市長可以任意更動防疫規定」的意思嗎？就連該校校長也未全程配戴口罩，教育局家庭教育中心主任張冰嫈居然說，「我無法回答這個問題」；該校校長坦承，「當時將口罩拿下，未再戴上，確實是疏忽」。

▲市府新聞處的回應讓人傻眼。（圖／民眾提供）

黃偉哲說，因疫情還未緩解，南市17日開始要求約制戴口罩，部分場所也要實名制，業者未落實，或未勸導民眾戴口罩就開罰業者，民眾不戴口罩經勸導不聽就罰民眾，結果，自己竟帶頭違反規定。

張冰嫈回應，因為獲獎志工好不容易有機會與市長合照，戴口罩就無法看到臉，黃偉哲才應志工要求脫下口罩，記者質疑，沒戴口罩也未保持安全社交距離，不怕病毒傳染嗎？張冰嫈說，「只有一下下的話，不會有狀況的，要經過15分鐘左右，才會有病毒感染的危險」，回應令人傻眼。



