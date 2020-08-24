影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

台大公衛學院與彰化衛生局合作「萬人血清抗體檢測」，期中報告原定明（25）日公布，彰化縣政府23日下午臨時接到台大公衛學院通知喊卡；中央流行疫情指揮中心今（24）日上午說，政風初步調查結果還要五天才能揭謎，不少民眾紛紛前往衛生局加油打氣，期盼中央和地方持續合作。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在記者會表示，對於彰化縣衛生局先前針對接受居家檢疫無症狀的民眾進行篩檢引發爭議，已針對民眾、醫院接到要去採檢的反應了解狀況，至於調查部分仍須等衛生局調查，需要五天，將擇適當時機說明。

衛福部啟動「政風調查」彰化縣衛生局，對居家檢疫篩檢是否失當，今（24）日完成第一階段「就醫流程」調查，第二階段才要針對衛生局執行面是否有疏漏調查，需靜待五天；不少民眾紛紛送上花盆以及謝卡前往衛生局向長期辛苦的葉彥伯局長與基層防疫人員加油打氣。

▲衛福部啟動「政風調查」彰化縣衛生局，不少民眾紛紛送蘭花前往衛生局加油打氣。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.24）

不具名的醫界人士說，政風調查有分階段，普遍認為第一階段調查報告，有如對葉彥伯局長「留校察看」五天，真誠期盼中央不要動用懲處，才能讓中央和地方持續聯手捍衛國人的健康，縣府表示也只能靜待調查。

這次風暴也讓「萬人血清抗體調查」格外受注目，彰化縣政府衛生局長葉彥伯受訪時說，在疾管署通知下，針對無症狀的居家檢疫者已暫停徵詢採檢。

▲中央流行疫情指揮中心對彰化縣衛生局下令政風調查，初步結果還要五天才能揭謎。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.24）

萬人血清抗體檢測期中報告經台大公衛學院緊急取消，有人質疑彰化縣衛生局，當初說主要費用都不花到縣府的錢，為何今年6月間也曾發包216萬元預算給「新型冠狀病毒抗體及其他項目檢測委託服務案」標案？對此，衛生局強調，這是接受勞動部委託，針對外籍移工所做的血清抗體調查，勞動部也有正式請示中央疫情指揮中心同意並備查。

彰化縣衛生局說，這個標案的執行對象鎖定外籍移工，包括新進移工，或是現行移工返國後再入境800案；以及在國內現行移工部分估計抽樣800人，全數採用血清抗體檢驗方式來進行。