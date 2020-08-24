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生活
快訊／頤宮中餐廳3度蟬聯 米其林三星餐廳名單揭曉
記者陳致宇／台北報導
calendar_today
2020-08-24 14:25:01
｜
update
2020-08-24 14:26:32
▲今年米其林三星餐廳由君品酒店的頤宮中餐廳 3 度蟬聯。（圖／台灣米其林）
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《臺北臺中米其林指南 2020 》今（ 24 ）日公布，今年三星餐廳由君品酒店的頤宮中餐廳 3 度蟬聯。
關鍵字
三星
美食
餐廳
米其林
名單
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