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快訊／頤宮中餐廳3度蟬聯　米其林三星餐廳名單揭曉

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-24 14:25:01update2020-08-24 14:26:32

▲今年米其林三星餐廳由君品酒店的頤宮中餐廳 3 度蟬聯。（圖／台灣米其林）
▲今年米其林三星餐廳由君品酒店的頤宮中餐廳 3 度蟬聯。（圖／台灣米其林）
《臺北臺中米其林指南 2020 》今（ 24 ）日公布，今年三星餐廳由君品酒店的頤宮中餐廳 3 度蟬聯。

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三星 美食 餐廳 米其林 名單

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