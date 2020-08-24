氣候變遷海平面上升　環團示警：2050年多處古蹟恐被水淹

綠色和平發表最新研究《全球暖化下台灣海平面上升和暴潮衝擊分析》，並舉行「六都潛在海平面上升與風暴潮威脅」記者會，首次揭露未來30年若不積極減碳，台灣恐將受到海平面上升與風暴潮雙重威脅。
綠色和平表示，隨著氣候變遷加速融冰、升溫導致海水熱膨脹，全球海平面正以每年1.9公釐速度上升，台灣受到地理位置與洋流影響，海平面上升速度為全球平均2倍。若依照美國中央氣候研究組織的全球海平面上升研究模型推估，在最惡劣的情境下，2050年海平面將上升至0.56公尺，台灣約有1398平方公里遭淹溢，受影響人數約120萬人，若再加上風暴潮，恐將升至1.62公尺，衝擊六都超過290萬人的居住安全。
綠色和平提到，根據近百年氣象紀錄，每年平均有3至5個颱風侵台，而颱風會將海水面拉高，加上強勁風勢推動海水淹溢至更內陸地區，宛如小型海嘯，即為「風暴潮」，如2015年杜鵑颱風、2016年梅姬颱風。
綠色和平專案主任張皪心說，在海平面上升與風暴潮雙重威脅下，全台受影響人數約293萬人，淹溢面積高達2120平方公里，受衝擊建物坪數逾2843萬坪，有超過100個歷史古蹟會受到影響。至於六都中以台南市淹溢面積最多，其中七股區都會泡水，另外各級古蹟如熱蘭遮城遺址與安平古堡、四草砲台恐遭淹溢；而新北市因人口數多、人口密度高，受影響人數達75萬人，為六都之最。
綠色和平呼籲，六都聚集全台超過七成人口，氣候危機來襲造成損失尤其慘重，積極減碳並非僅有中央政府的責任，地方首長也須保障民眾生命安全與財產不受威脅，因此，綠色和平提出三項氣候緊急政策，包括全面評估城市氣候風險、規劃城市的減碳目標以及訂定城市的再生能源及低碳運輸的發展目標，盼政府能加強減碳與綠能行動。