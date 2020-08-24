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餐廳一位難求　頤宮中餐廳3度蟬聯米其林三星

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-24 15:05:34update2020-08-24 15:11:04

▲君品酒店頤宮中餐廳第三度蟬聯米其林三星餐廳榮耀。（圖／君品酒店）
▲君品酒店頤宮中餐廳第三度蟬聯米其林三星餐廳榮耀。（圖／君品酒店）
米其林摘星名單今（ 24 ）日公布，君品酒店頤宮中餐廳第三度蟬聯米其林三星餐廳榮耀，除了令人讚不絕口的美食外，餐廳將東方中式花藝與茶文化帶入其中，厚實的文化底蘊更為餐廳加分不少，未來也會持續與國內外百年老店與米其林餐廳交流合作，發掘出各地具文化底蘊的餐飲。

君品酒店表示，頤宮中餐廳即將邁入第十年，秉持著盡心提供客人餐點和服務，一直是開幕以來就持續努力的目標，不論在料理口味、盤飾、服務、氛圍，都專注於每個細節與流程，要將最好的餐飲體驗傳達給民眾。

君品酒店指出，頤宮除了致力在維持服務與料理品質外，也不斷與國內外百年老店與米其林餐廳合作交流，發掘出各地具文化底蘊的餐飲，將美食結合文化歷史，創造美味之外的體驗和感動，同時也將東方中式花藝與茶文化帶入餐廳中，民眾可以翻閱茶具圖譜，並由侍茶師為大家介紹如何品茶，以及餐與茶的配搭，花藝老師則會配合季節做花藝的布置，打造絕佳空間氛圍與用餐體驗。

頤宮中餐廳總座位數 135 位，分為小吃區、半開放式沙發區、以及隱密的包廂區，鎮店之寶「先知鴨」是以大文豪蘇軾《惠崇春江曉景》中「春江水暖鴨先知」命名，採用生長 28 天的幼鴨加入多種中藥材醃漬，風乾完成後放進傳統港式掛爐中燒烤約 40 分鐘，上桌前再淋上熱油保持外皮酥脆，由於做工繁複，每年限量 30 隻。

吊燒炸子雞則選用台灣放養玉米雞，並使用正宗廣式「吊燒」方式烹煮，上桌前再以 200 度油溫將表皮炸酥脆，接著切塊盛盤，搭配椒鹽及檸檬汁享用。整隻雞呈現完美金黃色，外皮酥脆、肉質滑嫩多汁，口味濃郁誘人。

關鍵字

三星 君品酒店 頤宮 米其林 先知鴨

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