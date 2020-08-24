加碼3.6億元！紙本藝FUN券31日登記起跑　這三大族群受惠

文化部指出，第二波的「藝FUN券」採紙本發行，預計發行60萬份、每份600元，共3.6億元。登記資格必須為前次未抽中「數位藝FUN券」，且符合44年12月31日（含）以前出生之65歲（含）以上長輩、91年1月1日（含）以後出生之18歲（含）以下未成年，或領有身心障礙證明三者之一者，即可在8月31日至9月6日每日上午9點至晚上9點止，憑健保卡至7-Eleven、全家、OK、萊爾富等四大超商事務機台登記，或使用已安裝完成讀卡機的電腦設備，於網頁上以健保卡登記註冊，另為考量易用性，網頁已通過機器檢測達無障礙AA等級，亦邀請視障朋友一起協助測試。
而「紙本藝FUN券」與「數位藝FUN券」最大的不同是在登記時輸入的聯繫資訊可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，只要擇一輸入即可，文化部將於9月8日公開抽出幸運得主。中籤者可於9月9日起，每日上午9點至晚上9點至四大超商憑健保卡進行領券，紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。
文化部提醒民眾在進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。使用期間自今年9月9日起至明（110）年2月28日止，一人一張，限領一次，損毀無法再補發，逾期即失效。
另外，文化部也提到，若有想要加入「藝FUN店家」者，在今年12月31日前都還可以陸續申請加入。目前第一波「數位藝FUN券」自7月22日發行起至23日，「藝FUN券」已使用消費金額達3.87億元，消費最高的類別為書店及出版業、電影院及表演藝術產業；文化部盼第二波「紙本藝FUN券」，除加碼振興藝文，更期待能顧及文化平權，提供更多民眾增加藝文體驗機會，讓藝文產業永續發展。