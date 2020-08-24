🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

加碼3.6億元！紙本藝FUN券31日登記起跑　這三大族群受惠

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-24 15:12:51

▲文化部紙本藝FUN券限定三大族群可登記註冊，9月8日抽出幸運得主。（圖／文化部提供）
▲文化部紙本藝FUN券限定三大族群可登記註冊，9月8日抽出幸運得主。（圖／文化部提供）
繼7月推出第一波「數位藝FUN券」後，文化部考量年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群，今（24）日宣布推出第二波與四大超商合作的「紙本藝FUN券」專案，60萬份600元將於8月31日至9月6日開放超商或網站登記註冊，並於9月8日公開抽出幸運得主。

文化部指出，第二波的「藝FUN券」採紙本發行，預計發行60萬份、每份600元，共3.6億元。登記資格必須為前次未抽中「數位藝FUN券」，且符合44年12月31日（含）以前出生之65歲（含）以上長輩、91年1月1日（含）以後出生之18歲（含）以下未成年，或領有身心障礙證明三者之一者，即可在8月31日至9月6日每日上午9點至晚上9點止，憑健保卡至7-Eleven、全家、OK、萊爾富等四大超商事務機台登記，或使用已安裝完成讀卡機的電腦設備，於網頁上以健保卡登記註冊，另為考量易用性，網頁已通過機器檢測達無障礙AA等級，亦邀請視障朋友一起協助測試。

而「紙本藝FUN券」與「數位藝FUN券」最大的不同是在登記時輸入的聯繫資訊可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，只要擇一輸入即可，文化部將於9月8日公開抽出幸運得主。中籤者可於9月9日起，每日上午9點至晚上9點至四大超商憑健保卡進行領券，紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。

文化部提醒民眾在進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。使用期間自今年9月9日起至明（110）年2月28日止，一人一張，限領一次，損毀無法再補發，逾期即失效。

另外，文化部也提到，若有想要加入「藝FUN店家」者，在今年12月31日前都還可以陸續申請加入。目前第一波「數位藝FUN券」自7月22日發行起至23日，「藝FUN券」已使用消費金額達3.87億元，消費最高的類別為書店及出版業、電影院及表演藝術產業；文化部盼第二波「紙本藝FUN券」，除加碼振興藝文，更期待能顧及文化平權，提供更多民眾增加藝文體驗機會，讓藝文產業永續發展。

關鍵字

藝FUN券 紙本藝FUN券 藝文產業 數位藝FUN券 文化部

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽