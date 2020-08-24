陸生來台解禁！教育部：即日起各國境外生皆可申請入境

教育部表示，先前依照中央流行疫情指揮中心公布的境外生返台就學原則及標準作業程序，已自7月22日起，陸續開放越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、斯里蘭卡及緬甸等19個國家或地區的應屆畢業生或在學新舊生申請入台。
不過考量目前大專校院境外學位生入境秩序及檢疫情形良好平順，教育部於今日宣布即日起開放19個國家或地區以外之新生，包含先修華語的外交部台灣獎學金受獎生以及中國大陸籍學位生來台就學。
教育部說，根據過去2個月來整體入境狀況及每日學生入境情形，本次開放後，推估未來2至3個月平均每日約有數百餘人依序入境，由於境外學位生來台必須先取得有效入台證件，如簽證、居留證或入出境許可證等，加上目前國際航班尚未全面恢復營運，且境外學位生必須事前預定合適檢疫場所完成14天的居家檢疫，並依指揮中心規定落實執行相關防疫措施，因此境外學位生的入境時程預期將超過開學日。
教育部指出，目前已請學校啟動安心就學措施，妥適安排學生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學及輔導協助等事宜，提供彈性修業機制，以即時提供協助。同時也將替境外學位生事先洽妥防疫旅館或安排中央檢疫所，或於暑假期間入住經地方衛政單位檢核通過的校內外檢疫宿舍作為檢疫場所。
至於境外學位生在入住檢疫場所後，學校都需依規定進行居家檢疫關懷，並配合至「大專校院境外生居家檢疫關懷系統」，落實境外生居家檢疫期間的追蹤與紀錄。
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