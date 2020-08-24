女廁所撿百萬！內心「天人交戰」結局曝　網：以為鬼故事

該名女網友在社群平台《Dcard》以「我在廁所撿到100萬」為題，表示近日在環島的某一晚睡在廟裡，遇見一位老人騎著機車來問廁所在哪，她則是跑到堤防旁看風景，沒多久老人從廁所出來，而原PO再次進到廁所時，發現了一包袋子。
她提到，雖然知道不該打開，應該要直接還給那位老人，不過為了確定身份，她還是打開袋子，怎知竟發現裡面是一綑綑滿滿的現金，「我當下真的傻眼！我人生可能還沒看過這麼多錢」，而當她衝出去想找老人時，早已不知老人去向。
原PO當下內心天人交戰，不知該不該將錢拿走，拿著那袋錢心裡既興奮又害怕，直到晚上8點多，她聽見「蹦蹦蹦」的聲音，原來是老人回來敲門，對方都急得哭了，連忙表示自己住在基隆，要去宜蘭辦事就順便把錢領出來，準備幫兒子買房用，卻忘記丟到哪裡，印象中好像留在這個公廁。
接著，原PO立刻拿出那袋包包，「我一直在等你回來，因為我出來後找不到你」，對方邊道謝邊流淚，而那一刻，原PO也感到內心的踏實，「在擁有那個不屬於我的錢時雖然開心，但我的心裡不踏實，也很害怕。將他物歸原主後我的心理感到富裕且踏實，這一刻我明白什麼叫做真正的富裕」。
貼文一出，引起網友熱議，「拾金不昧，給你一個讚！」、「好善良喔 ，雖然當下可能希望能夠擁有那筆錢，但是還是做了對的決定」、「原PO好善良」、「你人真的好好，如果是我我出去看沒人真的會拿走」；不過也有網友認為「為什麼不報警啊」、「送到警局才是好的，不然有些人會以為你侵占咧」、「超像鬼故事」、「我以為是鬼故事」。
事實上，根據《刑法第二編》分則第三十一章侵占罪的第337條，意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處一萬五千元以下罰金。（編輯：郭佩蓉）