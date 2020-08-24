彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

彰化縣衛生局居家檢疫期間針對無症狀者進行採檢，遭中央下令政風處進行調查引發爭議，中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，政風處已經完成第一階段調查，第二階段正在查明衛生局的執行方式，指揮中心將會在日後說明結果；彰化縣府表示尊重、靜待調查，至於萬人篩檢記者會喊卡，也尊重台大公衛學院的職權。

▲彰化縣衛生局啟動「精準調查」，檢出旅美少年無症狀感染「新冠肺炎」，不料遭衛福部長陳時中下令啟動「政風調查」。（圖／資料照片 記者陳雅芳攝，2020.08.24）

彰化縣衛生局啟動「精準調查」，檢出旅美少年無症狀感染新冠肺炎，不料遭衛福部長陳時中下令啟動政風調查，一週來引起中央與地方互槓，藍綠針對是否全面進行普篩大論戰；目前政風處正在進行第二階段調查，將著重在彰化衛生局執行方面的相關事項，報告結果還需要5天，是否會先公布第一階段調查結果，指揮官陳時中將會擇適當時機對外做說明。

彰化縣長王惠美表示，先前陳時中部長已肯定彰化縣府與葉彥伯局長對防疫的貢獻，葉彥伯局長也表達力挺陳時中的防疫作為，因此對於中央展開二階政風調查表示尊重，為圍堵疫情、捍衛國人健康，更希望中央能呼應外界期盼，和地方持續並肩攜手，才能執行防疫大作戰。

▲彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查採檢對象為感染高風險族群，包括確診個案及接觸者、居家檢疫、居家關懷、對照組、長照據點長者及工作人員。（圖／資料照片 記者陳雅芳攝，2020.08.24）

彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查採檢對象為感染高風險族群，包括確診個案及接觸者、居家檢疫、居家關懷、對照組、長照據點長者及工作人員，研究人員分析符合受檢資格民眾，了解各族群、年齡等抗體分布情形、社區感染程度，原定25日公布初步結果。

這項計畫是由台大公衛學院主導，經費也由台大公衛學院支付，彰化縣政府表示，只是提供協助，雖然縣府已完成期中報告的準備，但仍尊重台大公衛學院取消的決定。

▲新冠病毒血清抗體檢測是由台大公衛學院主導，經費也由台大公衛學院支付。（圖／資料照片 記者陳雅芳攝，2020.08.24）

至於外界質疑新冠肺炎「萬人血清」篩檢期中報告突然喊卡，引發外界揣測聲浪四起；王惠美強調，縣政府只受託協助執行篩檢作業，初步結果和大數據都已交給台大公衛學院，到底要不要公佈、何時能公佈？都只能尊重台大與中央的職權。