德國入境普篩急喊卡！台人一看「新規定」狂讚：順時中了

一名人在德國的台灣網友在PTT八卦版分享一篇德媒報導，根據報導中指出，當地時間24日宣布放棄入境普篩，改用隔離的方式。原先規定為，除非入境者能附上48小時內的陰性檢驗證明，不然所有來自高風險地區的入境者，需使用公費強制受測，但實行2周後所有的檢驗室都不堪負荷，光篩入境篩檢都篩不完，其他事都不用做了，開銷更是一大棘手問題。
此外，德國公布新的規定為，所有來自高風險地區入境者必須隔離14日，若在隔離第5日願意接受自費檢測，且結果為陰性者，則可以提早結束隔離。原PO看完不禁笑稱「有沒有台灣再度引領潮流的八卦？」不過卻疑惑道「大家覺得那個第5天自費受測，提早出關可以學嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「順時鐘（中）不怕得肺炎，希望繼續防疫成功！」「德國順時鐘（中）起來了」、「陳時中是對的」、「陳時中解釋過了啊」、「只能說大家都是模著石頭過河，時中就是運氣＋努力」、「其他國家開始學台灣了」、「入境是有明顯症狀才篩」；不過，也有網友秉持另一派看法「應該自費頭尾篩加隔離14天」、「第5天不準確」、「沒疫苗前都要隔離14天」、「還是要隔離14天才安全＋1」。（編輯：賴詠璿）
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