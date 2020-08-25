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台灣病例狂輸出？律師驚吐不普篩「悲慘下場」：換我們了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 09:11:17

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，反對全面入境普篩。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.20）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，反對全面入境普篩。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.20）
由於世界各地新冠肺炎疫情持續延燒，近期國內境外移入及疑似本土感染的案例層出不窮，台灣針對是否該執行「入境普篩」出現正反兩派討論，話題引發民眾高度關注。對此，律師葉慶元在臉書提到台灣若不強制入境普篩，可能造成的「悲慘下場」，貼文曝光卻掀起網友論戰。

葉慶元提到，上海23日通報一例確診病例來自台灣，為通過入境普篩的新冠肺炎確診者，並稱「我們自己不對入境民眾普篩的結果，就是增加自己國民的感染風險」。葉慶元接著指出，若彰化市衛生局沒有對之前那個美國入境民眾進行篩檢，這個人在隔離14天期滿之後，就會在台灣趴趴走，傳染給其他的人，強調「當我們不斷的有確診病例輸出到世界各國的時候，恐怕就換我們被其他人封鎖了」。

▲律師葉慶元在臉書提到台灣若不強制入境普篩，可能造成的「悲慘下場」，貼文曝光卻掀起網友論戰。（圖／翻攝自葉慶元律師臉書）
▲律師葉慶元在臉書提到台灣若不強制入境普篩，可能造成的「悲慘下場」，貼文曝光卻掀起網友論戰。（圖／翻攝自葉慶元律師臉書）
此話一出，卻立刻掀起台灣網友兩派論戰，紛紛回應「入境者再不篩，台灣就變成病毒培養皿」、「遮羞布遮好遮滿，台灣居民好自為之」、「真的是出口國了？」不過，也有網友表示「有人說，認定標準不一樣」、「入境普篩＋隔離14天一起做更好啊」、「國外期刊也有研究，無症狀感染者隔離14天後病毒量很低，傳染風險低，如果入境普篩有用，為什麼國外疫情守不住？」

事實上，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也針對台灣入境普篩疑慮回應，由於入境全面普篩將會花費大量成本，還可能出現大量「偽陽性」的確診者，這些人若住院可能占滿醫療系統，導致醫療量能負荷過重，讓國內防疫崩潰。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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防疫 台灣 普篩 陳時中 新冠肺炎

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