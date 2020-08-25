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正港台灣人檢定考？一張飲料杯子「連連看」　全場喊秒懂

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 10:53:57

▲來自噗浪匿名討論串的「台灣人檢定考」一時成為話題，不少網友就升級連連看難度，除了飲料、杯子外，更增加了對應的餐桌和餐具。（圖／翻攝自PTT）
▲來自噗浪匿名討論串的「台灣人檢定考」一時成為話題，不少網友就升級連連看難度，除了飲料、杯子外，更增加了對應的餐桌和餐具。（圖／翻攝自PTT）
甚麼才是「台灣味」呢？一百個台灣人就會有一百個答案，不過最近就有網友在社群網站《噗浪》上貼出一張「連連看」，更用「逮丸郎檢定初級」為標題，吸引不少網友好奇，沒想到這張超有「台味」的圖片果然讓台灣人看完大喊有共鳴，紛紛二次創作，加碼推出進階版和超級進階版，一時成為網友熱議話題。

這張圖片來自《噗浪》的偷偷說匿名討論串，以小學習題「連連看」的形式來測驗你的「台灣味」有多重。圖片中左方分別有罐裝果汁、飲料機和桶裝飲料，右方對應的則是塑膠杯、玻璃杯和紙杯，受試者只要能將飲料連到對應的杯子就算成功答對，不少台灣人一看就開心的喊秒懂，瞬間在社群媒體和各大論壇廣泛流傳。

▲來自噗浪匿名討論串的「台灣人檢定考」一時成為話題，不少網友就升級連連看難度，除了飲料、杯子外，更增加了對應的餐桌和餐具。（圖／翻攝自PTT）
▲初級版的「逮丸郎檢定考」題目不難，許多台灣人看了就不禁會心一笑選出正解。（圖／翻攝自PTT）
有不少網友一看就發現，左方罐裝利樂包的果汁搭配的是右方的玻璃杯，是台灣人吃喜酒宴會或熱炒店上時常看見的搭配，而左邊的飲料機則是對應到右方的塑膠杯，是台式牛排等家庭餐廳的特色；最後紙杯則是最適合用來盛裝便當店、自助餐的鐵桶裝紅茶，這個約定成俗的習慣也讓許多台灣人產生共鳴，直呼「幸好過關了」、「熟悉的杯子最對味」、「強烈建議加入移民台灣的考題」。

▲（圖／翻攝自啾啾鞋臉書）
▲就連Youtuber啾啾鞋也在臉書貼出困難版，更直言其中可是有「陷阱題」。（圖／翻攝自啾啾鞋臉書）
不過這麼簡易的考題顯然無法輕易考倒台灣人， 超有才的網友就紛紛發揮創意加上了更多元素，直接二次創作出了進階版和終極版。知識型Youtuber啾啾鞋就率先發難在臉書上貼出升級過後的版本，增加了用餐地點和菜色搭配；不過更難的還在後頭，有網友就將這道題目再昇華，連同用的是瓷碗、紙碗還是塑膠湯碗、抽取用的衛生紙、搭配的湯匙、用餐入座的桌子都納入題庫，許多人看完也不禁頭痛大喊「真的全世界只有台灣人答得對」、「不要洩漏國家機密」、「可以用這抓非法移民了」。（編輯：楊智傑）

▲來自噗浪匿名討論串的「台灣人檢定考」一時成為話題，不少網友就升級連連看難度，除了飲料、杯子外，更增加了對應的餐桌和餐具。（圖／翻攝自PTT）
▲被網友封為「台灣人檢定考」終極進階版的考題曝光，你能成功答對嗎？（圖／翻攝自PTT）
 

關鍵字

台灣人 台灣味 連連看 啾啾鞋 檢定

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