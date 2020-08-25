正港台灣人檢定考？一張飲料杯子「連連看」　全場喊秒懂

這張圖片來自《噗浪》的偷偷說匿名討論串，以小學習題「連連看」的形式來測驗你的「台灣味」有多重。圖片中左方分別有罐裝果汁、飲料機和桶裝飲料，右方對應的則是塑膠杯、玻璃杯和紙杯，受試者只要能將飲料連到對應的杯子就算成功答對，不少台灣人一看就開心的喊秒懂，瞬間在社群媒體和各大論壇廣泛流傳。
有不少網友一看就發現，左方罐裝利樂包的果汁搭配的是右方的玻璃杯，是台灣人吃喜酒宴會或熱炒店上時常看見的搭配，而左邊的飲料機則是對應到右方的塑膠杯，是台式牛排等家庭餐廳的特色；最後紙杯則是最適合用來盛裝便當店、自助餐的鐵桶裝紅茶，這個約定成俗的習慣也讓許多台灣人產生共鳴，直呼「幸好過關了」、「熟悉的杯子最對味」、「強烈建議加入移民台灣的考題」。
不過這麼簡易的考題顯然無法輕易考倒台灣人， 超有才的網友就紛紛發揮創意加上了更多元素，直接二次創作出了進階版和終極版。知識型Youtuber啾啾鞋就率先發難在臉書上貼出升級過後的版本，增加了用餐地點和菜色搭配；不過更難的還在後頭，有網友就將這道題目再昇華，連同用的是瓷碗、紙碗還是塑膠湯碗、抽取用的衛生紙、搭配的湯匙、用餐入座的桌子都納入題庫，許多人看完也不禁頭痛大喊「真的全世界只有台灣人答得對」、「不要洩漏國家機密」、「可以用這抓非法移民了」。（編輯：楊智傑）