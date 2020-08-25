宜大師犯罪定讞仍任教　教育部、教評會成紙老虎

國立宜蘭大學學生會與建築與永續規劃研究所學生今（25）日赴教育部陳情，抗議前所長謝宏仁因濫用職權，遭判決「業務侵占」、「業務登載不實」，宜大所級、院級教評會均決議解聘，但校級 教評會卻遲遲不做決議，甚至要求從第一級所級教評會「重審」，呼籲教育部應審議程序並積極介入。





宜大學生會會長張世傑表示，謝宏仁卸任前以假報廢，真侵占的名義，獨吞所上約五分之一總價值約2百萬元儀器，同時為了所長選舉偽造公文和紀錄，經由建研所送送司法調查，經地檢署起訴後，建研所及工學院在一個月內做出解聘決議，提案至校教評會，但學校一直以程序理由延宕，即便開會也都拒絕用投票決議，認為應採共識決。





謝宏仁在2019年4月依《貪污治罪條例》侵占公有財物罪、偽造文書等罪遭起訴，同年7月便陸續通過所級、院級教評會，並成立校級教評會，但後續血遭校方持續延宕，教育部前後6次發函宜大表示，「基於維護學生受教權及教師紀律，教師因涉刑事案件於未判決確定前，學校應本於權責依教師法第14條第1項各款進行程序及實體查證」，但校方並未理會。





建研所學生代表劉又瑄痛批，系所、學院通過解聘決議一年多了，但校方不斷用各種理由及行政程序遲遲不投票、無視教育部多次來函及規定，犯罪教師都判刑定讞了，校方再以程序不清及教師新法上路為由，要求退回從系所重來。





劉又瑄指出，謝宏仁甚至曾在校教評會開會之前對外表示，「你們知道我有後台，我為什麼要離開學校？」，連學校高層也在各種場合中指控學生都是受人指使，劉又瑄質疑，「難道為了圖謀己利可以不擇手段？只要後台硬、會說謊、有關係就沒關係？」台灣高教環境成為藏污納垢、官官相護的庇護所，教育部作為最高主管單位，「放任國立大學濫用大學自治你要不要管？」



▲高教司科長賴冠瑋收受陳情表示，教育部已經在12日再度發函給宜蘭大學，請宜大的校教評會應該依照教育法規定審理。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.25）

對此教育部高教司科長賴冠瑋收受陳情表示，教育部已經在12日再度發函給宜蘭大學，請宜大的校教評會應該依教育法規定審理，儘速審理後回報給教育部，部內再協助檢視是否有程序問題或是其他違規的地方，教育部不會越過大學端進行個案認定，但是事後的法律監督是一定會做的。



