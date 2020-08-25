我國生物奧林匹亞奪2金2銀　排名國際第4名

台灣代表隊由中山大學陳錦翠等20位教授組成的代表團負責培訓，今年共計4646名學生參加選拔，歷經初賽、複賽、選拔營及決選營4階段選拔，最後選出4名學生代表參賽，分別為獲得銀牌的台中一中高三學生黃祺（示其）升、獲得金牌的建國中學高三學生楊承寯、獲得銀牌的宜蘭高中高三學生張翔鈞及獲得金牌的竹科實中高二學生陳謙毅。
代表團分別由中山大學陳錦翠教授及中興大學蕭淑娟副教授擔任團長及副團長，台師大王穎教授、嘉義大學楊奕玲教授、中山大學江友中教授、顏聖紘副教授、劉仲康教授、台中一中朱秋欣教師、建國高中朱芳琳教師，協助競賽試題翻譯及成績仲裁工作，代表團於8月7至10日翻譯、8月11至12日線上賽，8月24日17時日本大會於網站公布成績。
教育部為獎勵學生優異表現，依據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，參加本項競賽獲金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。獲得榮譽獎可推薦入大學院校各本學系。獲金牌、銀牌與銅牌者，也分別可獲教育部20萬元、10萬元與及5萬元獎學金，同一年度獲同一學科或不同學科2種以上獎項者，則頒給最高獎額。
我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲64金、21銀、3銅，代表我國參賽學生曾於2008年、2010年、2011年、2014年及2016年至2018年的競賽中全數榮獲金牌。