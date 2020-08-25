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彰化血清抗體研究者對外放話又蓋牌　陳時中：實在沒必要

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-25 11:46:05update2020-08-25 12:07:17

▲衛福部長陳時中今（25）日表示，彰化血清抗體研究引發社會議論，如今又蓋牌。圖為陳時中日出席新冠肺炎防疫感恩大會。（示意圖／記者劉雅文拍攝）
▲衛福部長陳時中今（25）日表示，彰化血清抗體研究引發社會議論，如今又蓋牌。圖為陳時中日出席新冠肺炎防疫感恩大會。（示意圖／記者劉雅文拍攝）
台大公衛學院與彰化縣日前合作新冠肺炎萬人血清抗體研究，原預計今（25）日公布結果，卻臨時喊卡。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今出席活動時表示，該研究引發社會許多議論，如今又蓋牌，實在沒必要。

衛福部今日上午舉辦「第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」，陳時中於典禮前受訪表示，依照以往慣例，研究若是沒有接受同儕審查或是公布在期刊上，就不宜對外公布，也就是要有清楚的結論，才能將研究公開。

陳時中表示，如今研究者還在進行研究時，就不斷對外放話，引發社會紛擾，現在又蓋牌不公布，讓社會爭議更大，這完全就沒有必要，就算不能對外公開的話，也應該說明清楚原因。

外界質疑，彰化萬人血清抗體檢驗未提供民眾完整說明，也未讓參與者得知這是研究，有違醫療倫理之嫌。陳時中說，衛福部確實有收到檢舉，如果有掌握清楚事實，會進行調查，但一定會做基本的IRV（研究倫理委員會）調查。

媒體提問稱，彰化萬人血清抗體檢驗如今蓋牌延期發表，是否是受到上級壓力。對此，陳時中強調，是「絕對沒有」，反而是研究者不斷對外說明，既然一直講，就更應該說清楚不公開的原因。

另外，隨著新冠肺炎疫情持續在國際擴散，如今全球已有逾2300萬人確診，有專家認為未來恐將流感化。陳時中指出，根據指揮中心相關模擬，新冠肺炎流感化的可能性有增高趨勢；至於要如何因應，過去面對流感都只到要如何防疫、要如何施打疫苗，但目前面對新冠肺炎，現在談還是言之過早。

關鍵字

彰化 衛福部 萬人血清抗體研究 新冠肺炎 陳時中

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