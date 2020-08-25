彰化血清抗體研究者對外放話又蓋牌　陳時中：實在沒必要

衛福部今日上午舉辦「第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」，陳時中於典禮前受訪表示，依照以往慣例，研究若是沒有接受同儕審查或是公布在期刊上，就不宜對外公布，也就是要有清楚的結論，才能將研究公開。
陳時中表示，如今研究者還在進行研究時，就不斷對外放話，引發社會紛擾，現在又蓋牌不公布，讓社會爭議更大，這完全就沒有必要，就算不能對外公開的話，也應該說明清楚原因。
外界質疑，彰化萬人血清抗體檢驗未提供民眾完整說明，也未讓參與者得知這是研究，有違醫療倫理之嫌。陳時中說，衛福部確實有收到檢舉，如果有掌握清楚事實，會進行調查，但一定會做基本的IRV（研究倫理委員會）調查。
媒體提問稱，彰化萬人血清抗體檢驗如今蓋牌延期發表，是否是受到上級壓力。對此，陳時中強調，是「絕對沒有」，反而是研究者不斷對外說明，既然一直講，就更應該說清楚不公開的原因。
另外，隨著新冠肺炎疫情持續在國際擴散，如今全球已有逾2300萬人確診，有專家認為未來恐將流感化。陳時中指出，根據指揮中心相關模擬，新冠肺炎流感化的可能性有增高趨勢；至於要如何因應，過去面對流感都只到要如何防疫、要如何施打疫苗，但目前面對新冠肺炎，現在談還是言之過早。