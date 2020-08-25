全教總挨批走教甄後門　新北市教育局：並非特權

教師工會表示，每年有上萬名流浪教師奔走全台，僅僅是為了爭取錄取率不到5%的正式教師職位，以今年新北市為例，參加國中小暨幼兒園教甄者共有 11791 人，錄取 539人，錄取率4.5%；參加高中職教師聯合甄選，共有3411人報名，但僅56位缺額，錄取率僅1.64%。
教師工會說明，「SUPER教師獎」為全教總所舉辦的活動，僅限其會員報名，也令人不得不懷疑此「福利」成為全教總 招收會員的「利器」，4縣市教育局處是否有圖利該教團團之嫌？
教師工會指出，教師甄選最困難的是初試筆試，新北及台北市教育局雖然說，「SUPER教師獎」得獎者是增額錄取，不影響筆試錄取人的權益，但初試筆試通過後進入複試，增額就排擠、降低了初試錄取者最後正式錄取的機會。
以今年新北市公立國中教甄為例，數學科初試錄取10名，增額4名，最後複試錄取名額為2名，原本10取2，變成14取2，競爭變得更激烈。教師工會批評，4縣市教育局處明知教師甄選競爭激烈，卻枉顧考試公平性，開特權之門，圖利時定教團，決定前往監察院檢舉4縣市教育局處涉嫌圖利。
對此，教育部表示，台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣辦理的國小教甄是地方政府教育局的業務範疇，已於甄選簡章明訂其成績採計方式及相關錄取規定，除尊重縣市政府處理權責外，也會提醒縣市政府留意處理。
而新北市教育局回應，包含教育部師鐸獎、各縣市評選之特殊優良教師、教育部評選優良特殊教育人員、教學卓越獎金質獎、教學卓越獎銀質獎等，均能以增額方式進入複試，非僅限SUPER教師獎。新北市自108學年度起參採台北市歷年作法及其他縣市簡章，納入上揭相關獎項得免經初試，且108、109學年度皆無因獲得SUPER教師獎項者以免經初試管道進入複試的考生，有關工會之建議，教育局將列入明年教師甄選委員會討論。