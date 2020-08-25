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批軍公教調薪黑箱　全教會：政府不應當慣老闆

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-25 12:49:24

▲全教會今（25）日召開記者會表示，軍公教薪資審議應透明化，政府不應該當「慣老闆」。（圖／翻攝自全教總臉書）
▲全教會今（25）日召開記者會表示，軍公教薪資審議應透明化，政府不應該當「慣老闆」。（圖／翻攝自全教總臉書）

日前基本工資審議委員會通過了明年繼續調漲基本工資，為11年來第13度調漲。但全國教師會總聯合會今（25）日於台大校友會館召開記者會表示，如果軍公教薪水不漲，恐怕還是難以脫離低薪社會，認為軍公教薪資審議透明化，政府不應該當「慣老闆」。

全教會指出，自2000年來，軍公教只調薪了四次，每次3%，總共只增加了12.55%。這和同時期的經濟成長率80%、民間平均薪資成長32%比起來，遠遠不如。加上重要民生物資指數增加48%，讓軍公教的實質購買力大幅下降，等於是減薪，軍公教薪資不漲，民間企業也無須花高薪和公部門搶人才，台灣的低薪狀況將無法改善。

全教會必須指出，軍公教調薪已經落後相關經濟數據太多，致使軍公教的生活品質越來越差，長此以往對國家發展絕對不利。因此認為，軍公教的調薪應該要依據相關經濟數據而調整。

全教會強調，未來應該建立軍公教調薪的制度化。現今的軍公教員工待遇審議委員會，成員都是政府代表，完全沒有軍公教代表，審議的過程、方案決定理由形同黑箱作業。反觀「基本工資審議委員會」勞資雙方處於對等地位，各有7位代表，雙方意見都可以在會場中充分表達，過程透明。

全教會呼籲，軍公教待遇審議委員會應有全國教師會的代表數人加入，促使軍公教薪資審議透明化。同時軍公教薪資應該按照經濟成長率、民間薪資、重要民生物資指數調整，政府不應該以負擔增加而拒絕調整，當「慣老闆」。

關鍵字

慣老闆 全教會 侯俊良 調薪 軍公教

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