上海通報台籍確診者為南部7旬婦　離境前曾聚餐接觸33人

據上海衛健委24日通報，23日0至24時共報告5例境外移入新冠肺炎確診病例；其中，病例2爲台灣居民，在台灣生活，8月15日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷爲確診病例。
莊人祥表示，該案為我國籍70多歲女性， 15日至上海時首次檢驗為陰性，21日在防疫旅館檢疫期間出現喉嚨痛症狀，之後採檢結果為新冠肺炎陽性，23日轉至隔離病房治療。
莊人祥指出，我方24日就接獲陸方通知，並也匡列該案的台灣友人共33位接觸者；其中，有14位已接受採檢，核酸檢測皆為陰性，而血清抗體檢測仍在檢驗當中，目前這14人先進行自主健康管理；剩下的19位接觸者，則是今日才獲知的訊息，至於是否需要採檢還在評估中。
莊人祥透露，該案自去年11月即入境台灣，之後就一直待在國內，且都在南部獨居，7至10日由於身體不適都在家休養，直到11日才有出外與親友聚餐；至於匡列的接觸者，就是該案11至15日之間遠行聚餐所接觸到的民眾，主要是一同聚餐或開車送機的人。
莊人祥強調，該案是15日出境時首次採檢為陰性，到21日開始發病才具傳染力，不會對台灣疫情或任何人有影響，因此先讓14位核酸檢測為陰性的接觸者先自主健康管理，之後會再視血清抗體檢驗結果，再做安排。