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上萬名境外生返台檢疫量能堪慮　潘文忠：會積極爭取

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-25 15:08:11update2020-08-25 15:30:52

▲教育部長潘文忠表示，自從逐批開放境外同學回來，指揮中心也提供500間的集中檢疫所，未來教育部都會積極爭取。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.25）
▲教育部長潘文忠表示，自從逐批開放境外同學回來，指揮中心也提供500間的集中檢疫所，未來教育部都會積極爭取。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.25）
教育部在昨（24）日宣布，將全面開放各國新生，包含陸生返台就學，預估將有上萬名境外生可申請入境，但從9月起，學校宿舍將不可作為居家檢疫使用，不少大學也反應防疫旅館的也將從9月起調升，居家檢疫量能問題成為挑戰，對此，教育部長潘文忠今（25）日出席防治數位性別暴力記者會時表示，自從逐批開放境外同學回來，指揮中心也提供500間的集中檢疫所，未來不管就防疫旅館或是檢疫所，教育部都會積極爭取。

教育部在24日宣布，將開放19個國家或地區以外之新生，包含先修華語的外交部台灣獎學金受獎生以及中國大陸籍學位生來台就學，但由於日前也宣佈從9月起，學校宿舍將不可作為居家檢疫使用，上萬名的境外生返台也造成國內的居家檢疫壓力，也有學校反應因為地方的居家檢疫補助將在9月取消，防疫旅館價格上漲造成學生負擔。

關於境外生反應防疫旅館費用調升，和檢疫空間的使用潘文忠說明，目前就指揮中心與交通出提供的訊息，全國有9千間的防疫旅館作為因應，教育部也將各縣市防疫旅館的窗口提供給各大學，希望大學方能就近使用，包含費用等等一併進行考量，教育部也持續會和觀光局和指揮中心進行了解，讓境外生來台進行居家檢疫也能更加順利，教育部從政策啟動後也會共同協調，提供給同學必要的檢疫場所。

潘文忠指出，關於集中檢疫所得部分，目前指揮中心也因應逐批開放境外同學回來，提供500間的集中檢疫所，提供給各大學校院使用，目前也還有空間，也會將這部分的訊息提供給各個大學，從開放至今，每天入境的境外生統計約在1、200人之間，全面開放後教育部也會有所掌握，不管就防疫旅館或是檢疫所，教育部都會積極爭取。

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關鍵字

集中檢疫所 教育部 防疫旅館 潘文忠 境外生

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