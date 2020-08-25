七夕故事是「父權遺毒」？杜奕瑾：令人顫慄！該重新定位

七夕來自牛郎織女的民間傳說，最早的記載見於《詩經》，爾後又有多種版本流傳。根據《維基百科》資料，目前較為熟知的牛郎織女故事，融合了牛郎趁織女洗澡偷衣的情節，來自於明朝小說《牛郎織女傳》。
對此，杜奕瑾在臉書發文表示，細讀七夕的民間傳說是父權時代的可怕思想遺物，「一個放牛仔偷窺、強上並強娶只是路過旅遊野溪溫泉的正妹（織女仙女），懷孕生子影響工作（遂廢機杼），老闆（天帝）知道後非但沒提供協助嚴懲強暴犯，反而是迫害開除受害者。媽媽（玉母）知道女兒愛上強暴犯（斯德哥爾摩綜合症）後把女兒關家裡，小孩分給老爸。從此毀了曾擁有優渥工作的正妹女子一生，一年只能看小孩一次」。
杜奕瑾認為，七夕的故事情節「令人顫慄」，直言「這種可悲的情節，古人教小孩面對強暴犯的思想教育故事，完全不考慮女方意願的有什麼好說成浪漫情人節」。
杜奕瑾強調，「2020年、現今社會還是不斷地有這種類似事件，把借勢性侵當浪漫、把受害恐懼當戀愛、女方受孕成為公眾罪人、檢討受害者致需要放棄工作、美化不負責任的強暴犯為愛慕者後瀟灑切割、握有扶養權精神折磨受害者等刻板印象，是不是應該重新定位七夕的節日意義」。杜奕瑾最後呼籲，「我們需要七夕轉型正義，被渣男性侵要報警，不是屈就結婚生子」，更標註「去去死去死團長上身」關鍵字。（編輯：倪浩軒）