影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

彰化縣政府攜手台大公衛所進行萬人血清抗體檢測，卻引發軒然大波、原定對外發表的期中報告也緊急喊卡，彰化縣長王惠美今（25）日強調，尊重台大專業意見，她也期待未來公布結果，至於試劑來源與疾管署相同，有何商機她不清楚，但對於勇於任事的衛生局長葉彥伯，絕對力挺到底。

▲彰化縣政府攜手台大公衛所進行萬人血清抗體檢測，卻引發軒然大波。（示意圖／資料照 記者陳雅芳攝）

王惠美說，台大公衛使用血清抗體檢驗試劑，依照今年由6月11日衛生局和台大召開聯合記者會上，公布計畫檢測所採用試劑是瑞士國際大廠開發，目前已於美國、英國、新加坡等國家大規模使用，且獲美國FDA緊急使用授權（EUA）及台灣TFDA因應嚴重特殊傳染性肺炎申請醫療器材專案輸入之核准。

彰化縣衛生局因篩檢出旅美返台少年無症狀感染新冠肺炎，遭中央政風調查，衛生局長葉彥伯擔任台灣篩檢學會理事長，也被意圖抹黑成假公濟私、涉嫌利用職務擴大新冠肺炎篩檢業務；彰化縣法制處表示，台灣篩檢學會是內政部核准設立的財團法人機構，葉局長兼任的職務是無給職、而且有報縣府核准，也沒有涉及新冠肺炎篩檢業務，絕非假公濟私。

中央流行疫情指揮中心對於彰化縣衛生局的政風調查僅完成第一階段，指揮官陳時中指「程序有小瑕疵、但不違法」，第二階段仍在進行中；王惠美強調，台大提供的檢測試劑，與疾管署的來源相同，都是瑞士藥廠製造，是不是有商機？她不懂、不多做評論；因很多鄉親都有受檢，大家當然都期待公布結果。

彰化縣府考量彰化有近5萬7千多名外籍移工，想對移工血清抗體檢測，今年7月向勞動部申請業務經費，在本月初核准，但衛生局在業務費還未確定前，已在今年6月9日上網公告，辦理彰化縣衛生局「新型冠狀病毒抗體及其他項目檢測委託服務案」招標。

勞動部委託縣府衛生局針對外籍移工進行「新冠肺炎」血清抗體篩檢，因爭議不斷，縣府表示，八月份勞動部同意補助「109年移工新冠肺炎狀況分析研究」的經費，目前均未支用，將視勞動部後續指示再行辦理。