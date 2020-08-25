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安心旅遊補助見底　觀光局三套方案因應

記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-08-25 19:35:56

▲安心旅遊方案自7月推動以來，成效極好，但預算即將用完，可能面臨提前結束。（圖／NOWnews資料照，記者陳致宇攝）
▲安心旅遊方案自7月推動以來，成效極好，但預算即將用完，可能面臨提前結束。（圖／NOWnews資料照，記者陳致宇攝）
交通部觀光局今年7月推動安心旅遊補助，截至8月中旬為止，已有超過400萬民眾參與，但39億元預算已經見底，恐難撐到原預計截止的10月底。對此，觀光局表示已擬定3套方案因應，最壞情況就是補助於9月上旬提前結束。

觀光局表示，安心旅遊補助截至8月中旬已有超過400萬民眾參與，初估帶動產值逾7倍，但國旅爆量也使原先要用到10月底的39億元預算，可能提早在8月底就「水位吃緊」。

對此，觀光局內部已經研擬三套方案因應，全力向交通部、行政院及立法院爭取，但若水位無法回補，最壞的狀況就是補助在9月上旬就會被迫提早結束。

觀光局準備的第一套方案是爭取到行政院加碼補助，觀光局表示，自安心旅遊補助推動以來，因政策支持合法旅宿，也因東部、離島人潮擁擠，目前遊客已回流至中南部及北部，讓許多業者感受到「回溫」；另參加旅行社團體旅遊民眾也超過30萬人，推估若加碼34億元，讓全案如期執行至10月底，可帶動1305萬人次出遊，國旅內需「食、宿、遊、購、行」直接間接效益至少約500億元。

若行政院、立法院不同意加碼，那麼第二套方案就是由現有的紓困振興預算中由交通部主管項目內移濟急，移撥約16億元，但若要如期至10月底，補助額度勢將減半，包括自由行住宿補助每人1000元補助可能減半為500元，離島加碼也恐將取消；另團遊優惠也將從每團3萬至7萬元降至1.5萬元，但此方案恐引發消費糾紛，觀光局希望盡力爭取，避免變動執行中的政策。

第三套方案則是若前兩套都不可行，則可能在既有39億元預算執行完畢後，即宣布安心國旅補助「完成階段性任務」提早結束。不過觀光局評估，由於目前國旅正開始回流西部及北部，加上暑假結束，此時取消恐將衝擊產業，三倍券若未搭配國旅，也可能轉為替代性消費減少振興效果，相關產業甚至提早出現歇業潮和失業潮。

關鍵字

預算 觀光局 安心旅遊補助 交通部 國旅

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