雨彈狂襲台南　黃偉哲：沒有嚴重積淹水

台南地區今（26）日凌晨開始下起大雨，台南市災害應變中心已3級開設，台南市雖未傳出嚴重淹水災情，但有部分地區路面已開始積水﹔台南市長黃偉哲表示，目前為止，沒有嚴重的積淹水，因為短時強降雨所淹的水都已退去。



黃偉哲說，台南市政府昨（25）晚9點左右已三級開設，防災應變中心已經啟動，所以不管是警察單位，不管是水利單位，整個市府都很密切關注水情的發展，目前為止，沒有嚴重的積淹水，因為短時強降雨所淹的水都已退去。



黃偉哲指出，針對這波強降雨，市府會與氣象局保持聯繫，雖然各地的積淹水已退掉，市府仍密切關注，據悉，中午以前雨勢會減小，但到傍晚會有另一波雨勢開始，市府會以「料敵從寬、禦敵從嚴」的方式，做好防汛相關工作。



至於網友很關注的放假問題，黃偉哲說，「會依據中央的規定，如果降雨超過300毫米，或是其它因素造成上下班困擾的話，會適時發布消息，絕對會以市民的生命財產安全為念，這點會特別注意」。



今天凌晨，中央氣象局發布豪雨特報，受西南風增強影響，易有短時強降雨，26日嘉義縣市、台南市、高雄市與屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率；彰化與雲林地區有局部大雨發生機率，請民眾注意雷擊、強陣風與溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。





截至上午8點多，台南市政府水情系統通報，雨勢最大時東區、永康區與仁德區達1級淹水警戒；南區、安南區、歸仁區、七股區與新市區達到2級淹水警戒。



