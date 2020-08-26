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血清報告卡關　陳秀熙：應超越學術以服務型方式公布

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-26 09:55:26update2020-08-26 10:18:04

▲陳秀熙今（26）日受訪表示，未來會想辦法在很短時間內，配合指揮中心的指示，以服務型的方式將報告結果公布給大眾。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.26）
▲陳秀熙今（26）日受訪表示，未來會想辦法在很短時間內，配合指揮中心的指示，以服務型的方式將報告結果公布給大眾。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.26）

台大公衛學院與彰化縣衛生局合作，進行萬人血清抗體採檢計畫，卻因爲經費來源、與中央防疫不同調等問題備受爭議，原本預計在25日公布的期中報告也臨時喊卡，計畫參與人、台大公衛學院教授陳秀熙今（26）日受訪表示，未來會想辦法在很短時間內，配合指揮中心的指示，以服務型的方式將結果公布給大眾。

陳秀熙表示，這是一個學術型研究計畫，也帶有服務性質，所以社會期望很高，我們非常瞭解，之所以在25日沒有進行期中報告，在很多公開場合上都重申了，學術研究通常要對外發表前，必須要經過同僚審查，不過我們也瞭解這是對台灣疫情、防疫有非常重大的影響，我們會想辦法在很短時間內，配合指揮中心所謂的指示下，盡量以服務性的方式，來先對外公佈成果，「我想包含彰化縣政府、台大、指揮中心都會互相合作。」

陳秀熙說，學術的公開審查有很多種方式，可以是快速同儕審查，也可以發表文章的同儕審查，學術界有不同作法，會用最快速的方式達成任務，但他也重申，「如果這是一個社會大眾所期待，我認為我們應該超越學術，而以服務型的方式對全國民眾交代。」

陳秀熙強調，「只要大家支持我的看法，我們為什麼要拘泥一個小型的研究報告，而不能把結果公布？」期中報告都已經寫好，「我以教授名義跟大家保證，這報告對國家防疫有所保障，也可以顯示台灣過去沒有發生社會流行非常重要的證明。」

針對指揮官陳時中表示，蓋牌會引起更多爭議沒有必要的看法，陳秀熙也認同，陳秀熙表示，自己完全贊同指揮官的想法，所以我們一定以最盡快時間克服困難，在很短時間內，期望把結果以服務角色、方式公布給社會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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血清採檢 台大公衛 指揮中心 陳秀熙 新冠肺炎

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