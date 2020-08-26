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台大公衛血清抗體爭議　陳秀熙喊話：只要各界支持就公布

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-26 11:05:46update2020-08-26 11:07:33

▲血清抗體採檢計畫臨時喊卡，陳秀熙今（26）日表示，期中報告已經完成，只要學術界、各界支持就公布給大眾。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.26）
▲血清抗體採檢計畫臨時喊卡，陳秀熙今（26）日表示，期中報告已經完成，只要學術界、各界支持就公布給大眾。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.26）

雖然新冠肺炎疫情已經在台灣趨緩，不過因為防疫而引發的爭議反而正在升溫，台大公衛學院與彰化縣衛生局合作進行血清抗體採檢計畫，原本預計在25日公布期中報告，但卻臨時喊卡，到底何時會公布成為各界焦點，計畫參與人、台大公衛學院教授陳秀熙今（26）日表示，期中報告已經完成，只要學術界、各界支持就公布給大眾。

陳秀熙說明，之所以在8月25日沒有公布，其中一個很重要的就是有關於學術研究在對外發表之前必須經過同儕審查，但這個研究對於台灣的疫情、防疫有非常重大的影響，會想辦法在很短的時間內，在指揮中心的指示下以服務性的方式對外公布成果，期盼各界互相合作。

但是該報告還在進行中，還沒有完成萬人採檢的目標，因此之後還會繼續進行，期望以服務的角度和方式公布給社會，如果這是社會大眾所期待，那應該超越學術，更快地對全國民眾做交代，「就我個人教授的立場而言，我很支持指揮中心以服務的方式，在各界的監督下報告出來。」

陳秀熙強調：「我們可以以社會重大事件，讓這個報告尋求所有學術界的支持，只要大家支持我們，只要大家支持我的看法，為什麼要拘泥於研究報告？為什麼不公開給大眾？」他指出，期中報告早就寫好了，這個報告對國家的防疫安全是有保障的。

關鍵字

血清採檢 台大公衛 指揮中心 陳秀熙 期中報告

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