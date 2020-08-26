國旅補助39億預算9月提早用罄　林佳龍：我們還在努力中

林佳龍表示，安心旅遊補助在住宿部分已申請 24 億元、帶動 230 萬人次住宿，效果很好，希望能夠保溫，特別在暑假旺季結束之後，更需要持續促進國旅，帶頭維持觀光業發展。尤其國境依然管制下，年底前安心旅遊效果有多少經費，將會全力籌措，交通部將聽取各界意見，並向府院報告。
對於外界質疑安心旅遊預算編列太過保守，為何會落差這麼大？林佳龍說明，當初安心旅遊規畫 9 月起實施，但因疫情提早解封，觀光業作為火車頭的產業，具有點火的效應，因此才會提早在暑假推出，時間也從 2 個月增加到 4 個月，這些都是相關的。
林佳龍指出，觀光局提出 3 個方案中，若無法增加預算，調整原有的補助金額也是選項之一，像是去年的秋冬遊補助也是 500 元，會再評估如何可以達到最好的效益，要把預算都用在刀口上。
根據觀光局統計，安心旅遊補助截至 8 月中旬已有逾 400 萬民眾參與，原先要用到 10 月底的 39 億元預算，恐只能撐到 9 月上旬，觀光局內目前正在擬 3 個應變方案，第一是順利爭取到行政院加碼補助，若要撐到 10 月底須增加 34 億元預算；第二是就紓困振興預算中由交通部主管之項目內移緩濟急，移撥約 16 億元，但若要如期至 10 月底，補助額度勢將減半；第三方案則是在預算用罄後，安心旅遊補助也提早結束。